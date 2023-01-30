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陳永傑：美加息近尾聲 全球樓巿回穩

標籤：陳永傑

【明報專訊】紐約聯儲銀行最新調查結果顯示，美國消費者認為通脹壓力減輕，同時預計將大幅縮減開支。筆者預計美國通脹會拾級回落，不會肆虐造成太大問題，加息將會接近尾聲。

紐約聯儲局發表月度調查報告，結果顯示去年12月美國消費者一年期通脹預期回落至5%，為前年7月以來的一年半新低，早前為5.2%。

紐約聯儲於去年6月公布的調查曾顯示，美國一年期消費者通脹預期上升至6.8%，是2013年調查開始以來最高水平。最新報告又顯示，從長期來看，消費者對通脹的看法幾乎沒有變化，3年期預期大致持穩在3%，5年預期小幅上升至2.4%。

家庭開支一年期預期下降一個百分點至5.9%，為去年1月以來的最低水平，遠低於5月創下的歷史新高9%。同時未來一年家庭收入預期將增長4.6%。

通脹壓力減輕，消費者開支亦下降，通脹不容易反彈再肆虐，美國聯儲局加息打擊通脹的理由減少，筆者相信息口不會隨便大幅調升，造成息口沉重開支問題從而打擊經濟，影響到全球經濟活動。

去年12月美國消費物價指數（CPI）按月下跌0.1%，是超過兩年半以來首次下跌，市場原本預期按月持平。指數按年則上升6.5%，符合市場預期，是2021年10月以來最小升幅。從數據反映通脹有下降趨勢。

通脹回軟，美國就不必再大幅加息遏止通脹，減少了加息壓力。去年中開始連續4次加息0.75厘，美國以至全球消費者經已喘不過氣，現在通脹轉弱，美國經已不必再重手加息應付通脹，全球樓市及股市等投資市場，應有回穩機會。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]