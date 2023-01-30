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廖偉強：輸入人才為樓市注入新血

標籤：廖偉強

【明報專訊】今年的農曆新年氣氛和以往不一樣，原因是疫情放緩及防疫措施放寬，再加上中國及香港兩地通關，使到人員的流動增加，經濟亦重拾上升的軌道，今年的農曆新年香港人可以輕鬆地和家人團聚，節日氣氛濃厚，一元復始，萬象更新！

今年的樓市和往年完全不一樣，踏入1月份，樓價已經見底回穩，買家入市的意欲明顯增加，傳統的資金開始入市，再加上有新香港人資金的加入，樓市的感覺如脫韁野馬，成交量不斷增加，特別是豪宅及特色單位的交易，數量比之前幾倍的上升。

內地政府在這幾年有意打造大灣區的發展及優勢，大灣區的城市主要包括廣州、深圳、珠海、東莞、中山、佛山、惠州、江門、肇慶，以及香港和澳門等城市，相信香港的發展優勢會更明顯，只是這幾年香港受到社會運動的影響，以及新冠疫情肆虐的摧殘，令到香港在配合大灣區發展的節奏被拖後腿，減少了香港人發展的機會，更加嚴重的是香港因為社會運動之後，比較多的青年人移民他國，使到香港流失了部分人才，亦間接令香港的經濟能力減弱。

幸好香港有背靠中國內地的優勢，中國政府在2003年放寬自由行的計劃，使到大量內地同胞到港消費，香港的經濟及樓市即時見底回升。今次的情况都是一樣，通關之後，人流及物流都會增加經濟的流動，特別是香港推出的高端人才輸入計劃，相信能夠在短期內填補早前移民失去的工作人口。今次的變相換血，筆者認為必會對樓市產生正面的作用，原因是今次輸入人才的目標是高端人士，將會令樓市注入更多的新動力，再加上已經積聚了多年的購買力，相信農曆新年之後必定會出現小陽春！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]