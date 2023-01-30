moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

布少明：兔年樓市已復常

標籤：布少明

【明報專訊】回顧虎年樓市，受疫情打擊及加息影響，一手私樓與二手住宅交投均按年大跌。不過臨近年尾，樓市氣氛漸入佳景，一二手交投齊反彈。二手方面，綜合美聯分行資料，以全港35個大型屋苑農曆年最後4周平均每周成交量與全年（以農曆年計）平均每周成交量作比較，壬寅虎年最後4周35屋苑成交量平均每周錄約105宗，較全年（以農曆年計）平均每周約68宗高出約54%，表現為過去十六年之中最佳。新盤方面，1月首19日新盤成交量錄322宗，已經超越12月全月約269宗，並高出約兩成。

隨着中港正式通關，香港踏上復常之路，樓股皆現新氣象。兔年首個交易日，恒生指數即迎來「開門紅」，全日升逾500點，市面上一片欣欣向榮之境。樓市亦「虎盡金來」，提早於農曆新年前爆發「小陽春」，一二手交投齊彈，特別是二手，綜合美聯分行資料，2023年1月16日至1月22日的一周，雖然適逢農曆新年初一假期，但全港35個大型屋苑錄81宗買賣成交，與去年同期正值農曆新年假期一周（2022年1月31日至2月6日）34宗增加約1.38倍，追平2011年紀錄並創近12年同期新高。

美聯信心指數最新報66.3點，按周升2%，連升9周，創自2021年9月中旬後約16個月新高。內地與本港兩地通關後，本港經濟有望逐步復常，樓市氣氛回暖，無論一手私樓抑或二手住宅交投均轉旺，增強業主信心，減價盤減少下，令信心指數上升。相信待內地春節長假後，內地的購買力慢慢釋放來港，將為本港樓市帶來久違新動力，助樓市更上層樓，新一年有望「兔氣揚眉」，如美國息口提早見頂，料樓價現雙位數升幅。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]