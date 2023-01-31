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外匯基金去年蝕2024億 歷來最差 金管局：1月氣氛改善 暫錄百億計收益

【明報專訊】金管局公布，外匯基金去年投資虧損為2024億元，創歷來最大虧損金額，投資回報率則為負4.4%，僅次於2008年金融海嘯時的負5.6%。總裁余偉文表示，去年為近50年以來唯一一次股、債、匯齊跌，他預期今年市場環境不會如去年般不尋常，但仍然存在不明朗因素，資產價格會持續波動。單計第四季，外匯基金投資收入轉正錄764億元，副總裁李達志表示，今年1月環球市場氣氛好轉，初步估計可錄得以百億元計的投資收入。

明報記者 歐陽偉昉

環球央行大幅加息，拖累去年債價下跌，外匯基金債券錄得533億虧損，香港股票和外地股票分別虧損195億元和612億元，美元走強令外匯基金的非美元資產錄401億元估值下調。投資私募股權和房地產等長期增長組合，首三季估值下調283億元。去年外匯基金向財政儲備支付350億元，息率為5.6厘，另向政府基金和法定組織支付221億元。

回報率仍跑贏市場

外匯基金用於支持聯繫匯率兌換保證，持有高流動性美元資產的「支持組合」回報為負0.4%，投資於股債的「投資組合」則為負8.6%。外匯基金回報率，相對市場混合資產基金的負16%至18%為佳，余偉文認為是反映其防禦性措施有助減少市場震盪，例如縮短持有債券的年期，降低孳息率上升對債價的影響，並增加現金和類似的資產，另外長期增長組合中的房地產和基建投資，在去年惡劣市况下只有輕微虧損，提供較股票穩定的表現。

雖然今年首月各項資產均錄正回報，但余偉文未有過於樂觀，指不明朗因素雖不如去年多，但仍然存在。例如外圍通脹是否能持續回落至央行2%的目標，市場或未完全準備好面對央行保持高息一段長時間，若通脹和利率走勢預期有較大偏差，資產價格難免會再出現波動或調整。另外，央行緊縮政策令環球經濟放緩是今年新的不明朗因素，對企業盈利和金融市場的影響仍要觀察。

股債再雙殺機會較低

不過，余偉文稱內地經濟有望強勁復蘇，以及加息幅度預期放緩提升債券吸引力，是目前的樂觀因素。李達志表示，今年股債再雙殺的機會較低，過去數年股票價格累升不少，但在去年已有調整，目前投資環境相當波動，不應看季度的短期波動，而是看長期表現。

對於外匯基金今年表現，浸大會計、經濟及金融系副教授麥萃才稱外匯基金資產主要為高流動性美債，相對去年聯儲局大幅加息4.25厘，今年料還有0.75厘加幅，債券跌幅可望小於去年。他預期港股見底回升，非美匯兌估值亦隨美元下跌而受惠，美股或因盈利倒退而預料會繼續錄得虧損，整體而言今年外匯基金回報將好過去年，但未必會錄得正回報。