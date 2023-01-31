moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

TVB遭小股東力數管理七宗罪 被批內地App欠透明連年虧損 公司否認指控

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）再遭遇小股東聯盟炮轟。「大台小股東大聯盟」（下稱大聯盟）昨早先在Facebook發出致董事會公開信力數TVB七宗罪，及至下午多名代表再與個別傳媒會面，重點質疑TVB內地業務「埋堆堆」的運作欠透明度，未見TVB享得應有分成，要求交代。聯盟代表高瀚等人聲稱，他們代表10多名股東發聲，持股不足5%，若公司在2月3日（本周五）下午5時前，未回應他們的關注，便擬進一步集合其他小股東，或召開股東大會。

明報記者 陳偉燊

比大聯盟更早發聲，並於去年12月下旬揚言憂慮TVB財務狀况及要供股的周藝強，昨日並沒有出席傳媒會面。反而曾經與周藝強拍檔，即曾發動部分要約力阻TVB回購的傳奇影業高層童煒晉，昨日以視像會議形式，聯同另兩名代表高瀚及盧俊傑現身。本報翻查公司註冊處資料還顯示，高瀚曾經在2016年任職TLG Hong Kong Holdings Ltd董事，該公司與傳奇影業的英文名稱開首的TLG字母一樣，疑為與傳奇影業同系公司。反而盧俊傑則暫未見與傳奇影業及TLG系列公司有直接關係。

傳奇影業高層視像形式出席記者會

大聯盟的公開信力數TVB管理層犯下「七宗罪」（見表），如星美債券損失、經營不善連年虧損、財務管理混亂、藝人不斷離巢及錯誤用人等。到昨午大聯盟代表會見傳媒時，重點炮轟TVB的內地App「埋堆堆」運作不透明。高瀚指，「埋堆推」會員數目數以百萬，每名會員年收費以百元人民幣計，卻未顯示TVB如何取得收益。盧俊傑更認為，若「埋堆堆」收益不菲，理應可幫助到TVB不用虧損這麼多。

但是從1月中旬TVB的公告顯示，TVB從華人文化取得翡翠東方額外21%投票權、藉此變相控制「埋堆堆」，引起他們關注到「埋堆堆」此前的股權結構安排，是否令到TVB未能夠取得部分應享的收益有關。另外，因為廣電局向來對外地播放內容管制甚嚴，他亦關注到，TVB經營「埋堆堆」的模式會否有捲入違規違法之嫌，期望公司澄清。

周五管理層沒回應 擬召開股東特別大會

童煒晉強調現階段他們沒有計劃增持TVB，並謂擬醞釀召開股東特別大會，是讓股東可以選擇好些的管理層。他們是樂意和TVB管理層溝通。TVB發言人回覆指，在年報已有披露資料。另該集團發嚴正聲明指，網上流傳的《致「TVB」董事局的公開信》的指控內容毫無根據，並謂對於該公開信內的指控，TVB予以強烈否認並保留法律追究權利。同時強調在港黃金時段總收視率維持在25點以上，觀眾份額為77%，內地業務亦於去年上半年攀升42%。