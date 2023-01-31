TVB遭小股東力數管理七宗罪 被批內地App欠透明連年虧損 公司否認指控

明報記者 陳偉燊

比大聯盟更早發聲，並於去年12月下旬揚言憂慮TVB財務狀况及要供股的周藝強，昨日並沒有出席傳媒會面。反而曾經與周藝強拍檔，即曾發動部分要約力阻TVB回購的傳奇影業高層童煒晉，昨日以視像會議形式，聯同另兩名代表高瀚及盧俊傑現身。本報翻查公司註冊處資料還顯示，高瀚曾經在2016年任職TLG Hong Kong Holdings Ltd董事，該公司與傳奇影業的英文名稱開首的TLG字母一樣，疑為與傳奇影業同系公司。反而盧俊傑則暫未見與傳奇影業及TLG系列公司有直接關係。

傳奇影業高層視像形式出席記者會

大聯盟的公開信力數TVB管理層犯下「七宗罪」（見表），如星美債券損失、經營不善連年虧損、財務管理混亂、藝人不斷離巢及錯誤用人等。到昨午大聯盟代表會見傳媒時，重點炮轟TVB的內地App「埋堆堆」運作不透明。高瀚指，「埋堆推」會員數目數以百萬，每名會員年收費以百元人民幣計，卻未顯示TVB如何取得收益。盧俊傑更認為，若「埋堆堆」收益不菲，理應可幫助到TVB不用虧損這麼多。

但是從1月中旬TVB的公告顯示，TVB從華人文化取得翡翠東方額外21%投票權、藉此變相控制「埋堆堆」，引起他們關注到「埋堆堆」此前的股權結構安排，是否令到TVB未能夠取得部分應享的收益有關。另外，因為廣電局向來對外地播放內容管制甚嚴，他亦關注到，TVB經營「埋堆堆」的模式會否有捲入違規違法之嫌，期望公司澄清。

周五管理層沒回應 擬召開股東特別大會

童煒晉強調現階段他們沒有計劃增持TVB，並謂擬醞釀召開股東特別大會，是讓股東可以選擇好些的管理層。他們是樂意和TVB管理層溝通。TVB發言人回覆指，在年報已有披露資料。另該集團發嚴正聲明指，網上流傳的《致「TVB」董事局的公開信》的指控內容毫無根據，並謂對於該公開信內的指控，TVB予以強烈否認並保留法律追究權利。同時強調在港黃金時段總收視率維持在25點以上，觀眾份額為77%，內地業務亦於去年上半年攀升42%。