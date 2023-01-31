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2017年回購事件後 股東緊咬TVB不放

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（TVB）（0511）自2017年提出股份回購，及其後巨額投資星美債券致損手以來，便不時有股東公開質疑公司管理層，並且緊咬TVB多年不放，包括在2017年提出部分要約、力阻TVB回購的傳奇影業及娛樂集團（下稱傳奇影業），以及公開要求管理層派現金的基金股東Silchestor。

事隔多年後，即使TVB管理層及董事局已更新換代，但是股價愈跌愈殘，「TVB小股東關注組」及昨天出現的「大台小股東大聯盟」先後接力發功，圍攻TVB。

傳奇影業及Silchestor曾挑機

TVB與小股東的交戰，始於2017年公司發債籌得5億美元後，提出將集資所得用作股份回購，引起股東質疑及採取行動，由周藝強及童煒晉為首的傳奇影業當時以第三方身分先作「攔路虎」力阻回購。

而於TVB持股14.92%的基金股東Silchester亦出手反對回購，並要求直接派現金42億元作股息。最終回購失敗，TVB轉而將發債所得5億美元，部分用於投資星美債券，但又因而出現巨額損失。

業績未扭虧 股價屢見新低

隨着TVB業績轉差，股價持續受壓及屢創新低，再惹來小股東於2021年5月下旬趁股東會前，先發難出公開信，預告在股東會上質詢管理層。事隔兩年，TVB的股價更殘，曾做「攔路虎」力阻TVB回購的傳奇影業高層周藝強再出來發聲，謂擔心公司供股，繼而到昨日由另一傳奇影業高層童煒晉及另兩名投資者，組織「大台小股東大聯盟」發公開信力數TVB七宗罪。看來TVB一日股價低殘，業績未扭虧，仍難擺脫小股東「車輪戰」圍攻。