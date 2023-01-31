小米調整架構 設經營人力委員會

兩個關鍵委員會成員均包括小米多名高層。其中，經營管理委員會（簡稱：經管會），由業務相關的集團高管、各個事業部負責人及營銷體系戰區負責人組成，統籌管理業務戰略、規劃、預算、執行及日常業務管理等。

雷軍：屬影響深遠變革

目前成員共有12位，包括雷軍、盧偉冰、手機部總裁曾學忠、大家電部總裁張峰、生態鏈部總經理陳波、互聯網部總經理馬驥、新業務部總裁朱丹、中國區總裁王曉雁、國際部副總裁向征、謝子陽、財務總監林世偉、參謀長潘九堂等。

人力資源委員會統籌管理人力資源戰略、制定重大人力資源政策、審批重大組織結構調整及高級幹部任免。由雷軍和盧偉冰、總幹部部長劉德、總辦主任劉偉、總幹部部副部長金玲、人力資源部總經理王棟、中國區政委朱磊等7人組成。

另外，彭博報道領導小米成為印度最大智能手機供應商高管Manu Kumar Jain辭職。據報道指任職小米全球副總裁的Jain辭職，此前領導印度業務逾7年。小米發言人未有回覆彭博查詢。