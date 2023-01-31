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比特幣1月發威 累漲四成 虛幣市場單月升值逾2萬億

【明報專訊】投資者押注主要央行放慢加息，並預期虛擬貨幣行業風險下降，比特幣（BTC）價格自去年底的1.66萬美元左右，漲至昨天下午的2.33萬美元水平，自今年初以來上漲40%，至昨晚回落至2.31萬美元左右，不過仍有望創2013年以來表現最好的1月。根據CoinGecko的數據顯示，Solana（SOL）、Axie Infinity（AXS）和Decentraland（MANA）等規模較小的虛幣價格，在過去1個月增長1倍，整體虛幣市值在1月升值2800億美元（約2.18萬億港元）。

市場等待本周稍後美聯儲公布議息結果及美國1月非農職位數據公布，加上Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及Alphabet（美：GOOG）等重磅科技股本周公布業績，美股3大指數早段下滑。

專家料最惡劣情况已過

儘管虛幣行業仍受到虛幣交易平台FTX爆煲的餘波影響，向FTX提供資金的虛幣貸款機構Genesis在1月申請破產保護，而多家虛幣機構也宣布裁員節流，不過市場的風險偏好回升，令虛幣價格近期顯著反彈。《加密貨幣現在是宏觀經濟》（Crypto is Macro Now）訂閱服務的作者Noelle Acheson指出，1月感覺是個新開始，破產程序、公司重組及市場基本面趨於清晰，反映最惡劣的情况已經過去。

Bensignor Investment Strategies行政總裁Rick Bensignor昨預期，比特幣將漲至2.5萬美元，回升至去年8月以來最高水平。隨着以太坊區塊鏈的「上海升級」計劃在即，其原生虛幣以太幣亦由去年底的1200美元左右，漲至近期的1500美元水平。

對冲基金建債券期貨淡倉

不過，部分市場人士懷疑虛幣及科技股等反彈升浪可持續多久，風險之一是利率維持較高水平會否妨礙美國經濟軟着陸。以Michael Hartnett為首的美銀（美：BAC）策略師表示，倘未來數周石油、工資和通脹向上，動搖經濟軟着陸的期望，那麼比特幣等投機性資產的升勢可能逆轉。近期債市已出現一些警告信號，例如對冲基金為債券期貨建立了大量淡倉，與息率即將見頂的觀點矛盾，預示大市走勢可能變化不定。

市場預計，美聯儲本周將會把加息步伐放慢至0.25厘，將聯邦基金利率上調至介乎4.5厘至4.75厘，是2007年9月以來最高。

市場亦預計英倫銀行和歐洲央行本周將利率上調半厘，升至2008年以來最高水平。昨公布的德國第四季GDP出乎意料按季萎縮0.2%，預示歐洲最大經濟體可能陷入衰退邊緣。

（綜合報道）

[國際金融]