亞洲首富旗艦指沽空機構攻擊印度

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在Adani集團反駁指控後，興登堡研究反指對方始終未具體回應關鍵指控，並試圖以民族主義混淆視聽，將該集團的迅速崛起與印度本身的成就混為一談。興登堡研究上周發表沽空報告，指控Adani集團操縱市場和會計欺詐，利用設在避稅天堂的空殼企業抬高收入及股價。

沽空報告再次令投資者憂慮到該集團的企業治理，並可能削弱市場對印度企業的信心。對冲基金大佬阿克曼（Bill Ackman）周日警告，為阿達尼進行融資的銀行應進行盡職調查，因有這些銀行或對阿達尼集團涉及過多債務承擔。Adani集團旗下Adani Enterprises將按原訂計劃進行價值25億美元的配股集資行動，但Adani Enterprises上周五的股價已跌穿股票發行價格下限，認購率僅為2%左右。

（綜合報道）

[國際金融]