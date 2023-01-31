moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

亞洲首富旗艦指沽空機構攻擊印度

【明報專訊】亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）旗下能源和基礎設施集團Adani Group，遭沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）狙擊後，發布長達413頁的回應，斥沽空報告毫無根據，不只是對Adani集團作出攻擊，也是攻擊印度，強調興登堡研究提出的大部分問題已公開披露，試圖挽回市場信心。不過阿達尼集團的7家上市企業周一股價續挫，迄今市值合共蒸發逾680億美元（約5304億港元）。

發布長達413頁回應

在Adani集團反駁指控後，興登堡研究反指對方始終未具體回應關鍵指控，並試圖以民族主義混淆視聽，將該集團的迅速崛起與印度本身的成就混為一談。興登堡研究上周發表沽空報告，指控Adani集團操縱市場和會計欺詐，利用設在避稅天堂的空殼企業抬高收入及股價。

沽空報告再次令投資者憂慮到該集團的企業治理，並可能削弱市場對印度企業的信心。對冲基金大佬阿克曼（Bill Ackman）周日警告，為阿達尼進行融資的銀行應進行盡職調查，因有這些銀行或對阿達尼集團涉及過多債務承擔。Adani集團旗下Adani Enterprises將按原訂計劃進行價值25億美元的配股集資行動，但Adani Enterprises上周五的股價已跌穿股票發行價格下限，認購率僅為2%左右。

（綜合報道）

[國際金融]