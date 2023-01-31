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薛偉傑：美拉攏盟友圍堵 內地半導體國產化舉步維艱

【明報專訊】據彭博社1月27日報道，美國和荷蘭、日本對於向中國大陸出口半導體生產設備實施新限制一事，已經達成協議。有關協議會將美國去年10月實施的部分出口管制擴大到荷蘭的ASML，以及日本的Nikon和東京電子等企業。

荷蘭難抗拒美國壓力

坦白說，雖然荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾1月15日接受電視節目訪問時曾經表示，不會草率地接受美國對中國大陸實施的出口晶片製造技術新限制，但荷蘭政府變臉這個結果絕不令人意外。

首先，從以往紀錄來看，美國要求其盟友配合它封殺華為的5G設備，禁止當地的流動通訊網絡商採用，法國、德國、英國這三個歐洲大國雖然曾經有些異議，但面對美國要求選邊站的龐大壓力，最終還是屈服了。荷蘭只不過是一個歐洲二線國家，寄望它採取完全獨立的外交政策，向美國說不，實在不太可能。據施賴納馬赫爾早前透露，過去兩年，美國不斷找荷蘭磋商和施壓，要求該國加強限制對中國大陸出口光刻機。

此外，眾所周知，荷蘭的ASML只不過負責光刻機的整體設計和組裝，光刻機的零部件乃集各家大成。其中，光源和光柵元器件就是來自美國公司，鏡頭則來自德國蔡司，還有瑞典的重要軸承、法國的閥件等。若美國不同意，荷蘭根本沒有能力獨自向中國大陸出口光刻機。

再者，ASML的主要股東包括Intel、三星、台積電，以及美國的基金公司等等。這些股東全部都是美國政府可以施壓影響的，即使召開股東會議討論加強對中國出口限制一事，結果也是一樣。

况且，內地市場只佔ASML營業額的大約15%至16%，沒有一家企業會為了15%的營業額，而冒着因小失大、全盤生意都受影響的風險。這就好像，台積電（TSMC）不可能為了繼續承接華為的晶片製造訂單，而去冒險得罪美國政府一樣。

雖然美國和日本、荷蘭達成的協議尚未公布內容，但筆者個人估計，極可能會比美國去年10月實施的新限制更加嚴厲。因為製程精密度在28納米以下的光刻機基本上是由ASML一家公司包辦，若新的出口限制涉及到Nikon，那麼很可能意味着，連28納米甚至30納米以上的成熟製程光刻機，將來也不能對內地出口。至於新措施的影響，將會令全球半導體供應鏈更加碎片化，在中長期拉高晶片價格。

Dell擬棄用所有內地生產晶片

說完外部因素，再談談內地晶片國產化的現狀。若說得不太好聽，從近月的幾個信息看來，內地那種「大水猛灌」的扶持政策，並未在半導體行業產生到預期的效果。

第一，由上海微電子裝備（SMEE）研發的28納米製程國產光刻機，至今還未有新消息，估計已經再三跳票，未有在2022年底通過國家機關的驗收。因為根據內地的文化，項目跳票延誤，往往就會以絕口不提當作暗示，而不會正式官宣。

第二，繼蘋果公司（Apple）放棄在內地市場銷售的iPhone 14上採用長江存儲（YMTC）的NAND快閃記憶體晶片之後，全球第三大電腦生產商Dell亦決定，在2024年或之前，將會分散供應鏈，大幅減少使用在內地生產的晶片，甚至包括外國公司在內地生產的晶片，目標是其電腦產品使用的晶片屆時全部都是在中國大陸境外生產者。

平心而論，蘋果公司和Dell這種做法只是為了「明哲保身」、避免惹禍上身，難說對與錯，但卻有可能引起其他外資公司效法。

第三，即使以數量計算（而不是以產值計算），晶片國產化在去年並沒有取得明顯的進步。根據內地海關的數據，去年1月至11月，內地進口晶片數量為4985.1億枚，按年下跌14.4%。

另外，國產晶片的數量亦同樣減少，而且幾乎每個月都出現按年跌幅。根據國家統計局的數據，去年1月至11月，內地的晶片累積產量為2958億枚，按年減少12%。由此可見，內地去年進口晶片數量減少，基本上只是受市場需求下跌影響，並不是因為國產替代效應。

內地去年首11月出口晶片2505億枚，也按年跌約12%。唯一比較正面是出口的平均價格，去年首11月每枚為0.56美元，相當於同期內地進口平均價格0.7645美元的大約73.25%，比2021年逾70%略為上升。

第四，在國家提供優惠政策下，去年首8月內地半導體行業卻多達3470家公司倒閉。在內地半導體企業數目近年出現野蠻式增長背後，這反映了一定程度的一窩蜂和渾水摸魚現象。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]