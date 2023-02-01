12月定存按年升44% CASA比率回落至49.2%

據金管局數據顯示，12月份存款總額按年升1.7%至15.44萬億元，當中活期存款按年減24.9%至2.19萬億元，儲蓄存款減20.9%至5.4萬億元，CASA比率由11月的51%再降至49.2%。總貸款和墊款按年跌3%至10.57萬億元，令港元貸存比率由11月底的89.6%，下跌至12月底的88.4%。

市况好轉 市民開定存意欲料減

認可財務策劃師李澄幸表示，去年銀行以高息吸納定存，令CASA比率下跌，但近月市場預期美國加息減慢或將停止，再者本港樓按需求未必太大，觸發銀行因商業原因紛紛下調定存優惠，加上市况好轉，其他投資工具漸見活躍，此消彼長之下，預料市民開立定存的意欲將減低；他預期活期存款量將會回升。

另外，12月份香港人民幣存款按月下跌6.3%至8359億元人民幣；同期港元貨幣供應量M2及M3同時按月上升1.1%，按年均上升0.6%。