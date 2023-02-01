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港股兩日挫846點 失守10天線

標籤：經濟

【明報專訊】周一（1月30日）A股春節假期後復市，港股三大指數連日於高位回吐。昨天恒指一度挫438點，最終全日跌幅收窄至227點或1%，收市報21,842點。兩日合共回吐846點，失守10天平均線（見圖）。大市成交金額1738.22億元，較上日減少14.5%。科指收報4542點，跌0.8%；國指跌71點或1%，報7424點。

南向交易走資63億

北向連續15日淨流入

滬深股通「開閘」第二日，北向交易再吸資101.44億元人民幣，為第15個交易日錄得淨買入；南向交易錄63.2億元北水淨走資，兩日累計共流走132.24億元。資金大舉撤出騰訊（0700），昨天遭北水淨沽20.44億元，拖累股價下跌1.3%至382.2元。美團（3690）是昨天北水淨買入最多個股，錄得3.56億元淨流入，股價逆市升0.6%。

總結1月份，恒指累升10.4%或2060點，升幅為去年11月後表現最佳月份，恒指已連升3個月。1月份表現最佳的是比亞迪（1211），期內累升27.2%；其次為阿里巴巴（9988）及騰訊，分別升24.8%及20.5%。科指全月累升10%或413點，國指累升10.7%或719點。

1月恒指累升逾一成

比亞迪漲27%冠藍籌

在美國聯儲局議息前夕，資金繼續於各行業板塊輪流炒作。藍籌科技股昨日繼續領跌，舜宇光學（2382）跌3.7%，百度集團（9888）跌2.7%。香港地產、金融股亦跟隨大市回軟，恒隆地產（0101）昨天中午公布業績後，股價午後受壓，全日跌幅擴大至5.3%，收報14.76元，為表現最差藍籌。新世界（0017）、九置（1997）齊跌逾4%；恒生銀行（0011）和港交所（0388）均跌逾2%。

港地產金融股回軟

恒隆地產跌5.3%

新能源汽車股亦見發力，比亞迪據報正洽談收購「明天系」旗下易安財險，擬進軍汽車保險業務。比亞迪昨升2.3%，是表現最好藍籌，收市報245元。理想汽車（2015）昨亦升1.5%，小鵬汽車（9868）也升0.4%。