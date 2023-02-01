港股兩日挫846點 失守10天線

【明報專訊】周一（1月30日）A股春節假期後復市，港股三大指數連日於高位回吐。昨天恒指一度挫438點，最終全日跌幅收窄至227點或1%，收市報21,842點。兩日合共回吐846點，失守10天平均線（見圖）。大市成交金額1738.22億元，較上日減少14.5%。科指收報4542點，跌0.8%；國指跌71點或1%，報7424點。