瑞銀看好白色家電運動服飾板塊

白酒需求較春節前回升

根據該行與一家湖南白酒經銷商的交流，由於宴會飲酒進一步增加，春節假期需求較節前回升，送禮需求復蘇較即飲需求更快，超高端白酒品牌收入按年呈中個位數增長，較高端品牌按年持平至低雙位數跌幅表現更佳。該行又指，受惠於餐飲需求復蘇，主要調味品品牌的銷售額按年呈雙位數增長，管道庫存與過去兩年相比處於低位。該行料短期內生豬價格依然受壓，因節後消費疲軟，加上節前一些養殖戶不願低價銷售令生豬庫存積壓。該行認為，今年餐飲行業反彈將顯著帶動豬肉消費，因而推高豬價。

根據該行的管道調查，運動服飾錄得強勁增長，春節期間西南和華東地區經銷商的國內外龍頭品牌零售額達至按年增長20%至40%，主要因健康意識加強以及冬季天氣寒冷，旅遊復蘇亦帶動銷售。另外，隨着更多年輕消費者返鄉，換新需求旺盛，大容量雪櫃銷售按年增長1.5倍；清潔電器和小廚電銷售亦按年增長逾倍，節前消費券發放更加頻繁，亦有助銷售復蘇。