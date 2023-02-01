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穩定幣建議納監管 金管局：今明年落實

【明報專訊】金管局昨天就加密資產和穩定幣的討論文件，發布諮詢總結。當局表示，將進一步制訂監管制度，建議將與穩定幣相關的若干活動納入其中。金管局總裁余偉文表示，適當的監管環境將有助應對穩定幣可能帶來的金融穩定風險，並促進業界有序和持續發展，更期望在2023/24年落實監管安排。

根據金管局對穩定幣的監管制度的構思，主要受監管的活動包括建立和操作監管範圍內的穩定幣的管治安排；發行、供給或銷毁監管範圍內的穩定幣；穩定和儲備管理機制；以及提供錢包營運服務，以讓用戶存取及管理監管範圍內的穩定幣等等。金管局正衡量訂立新的法例或修改現有法例兩者之間的利弊，就監管安排和下一步的工作，會適時公布。

衡量訂新法修改現法例利弊

去年1月，金管局發布一份關於加密資產和穩定幣的討論文件，邀請業界和公眾就有關的監管模式提出意見。文件闡述金管局就加密資產，尤其是用作支付用途的穩定幣的監管模式的構思。金管局合共收到58份就加密資產和穩定幣討論文件的回應，分別來自業界、公營機構、商業和專業團體，以及個人等。

總括而言，回應者支持以風險為本和靈活的方式監管穩定幣。回應者亦普遍支持在建構有關的監管制度時，應考慮市場的最新發展和參考國際監管組織的討論。余偉文表示，金管局在敲定具體的監管安排時，會考慮收集到的意見、市場的最新發展和國際討論，並與持份者和市場人士保持溝通。