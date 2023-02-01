IMF上調今年全球GDP預測至2.9% 抗通脹之路仍遠 促各國續行緊縮幣策

明報記者 陳麗歡

不過，IMF亦警告，儘管現時抗通脹初見成效，但抗通脹的鬥爭尚未完結，並敦促各國央行需繼續保持緊縮貨幣政策。IMF預料全球通脹由去年的8.8%，回落至今年的6.6%，2024年降至4.3%，惟仍遠高於疫情前的3.5%。

稱經濟韌性勝預期

全球衰退或可免

IMF表示，隨着各國央行繼續加息壓抑通脹，預計今年全球經濟增長呈現放緩，但以目前全球市况來看，經濟增長較此前預期的更具韌性，全球經濟衰退或可避免。自去年10月以來，中國突然取消「動態清零」封鎖政策，並迅速着手重新對外開放；至於歐洲能源危機並沒有最初預期的嚴重，美元走弱同時緩解了新興市場的壓力。

儘管前景看似樂觀，但以歷史標準衡量，全球經濟增長依然疲軟，因為俄烏戰爭持續對經濟活動造成壓力，帶來不確定性。IMF報告指出，全球經濟仍面臨相當大的風險，並警告中國嚴峻的健康問題亦有可能阻礙復蘇，俄烏戰爭可能升級，全球融資成本收緊也可能加劇債務危機。

上調中國今年GDP至5.2%

IMF預料富裕國家今年的增長預計將會特別緩慢。IMF將先進經濟體2023年經濟增長預測上調0.1個百分點至1.2%；2024年預測下調0.2個百分點至1.4%。當中，2023年美國經濟增長預測上調0.4個百分點至1.4%，歐元區2023年經濟預測上調0.2個百分點至0.7%。

新興市場和發展中經濟體方面，IMF將中國2023年經濟預測上調0.8個百分點至5.2%，2024年則維持10月的預測增長4.5%。