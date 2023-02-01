moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

IMF上調今年全球GDP預測至2.9% 抗通脹之路仍遠 促各國續行緊縮幣策

標籤：IMF

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）發布最新經濟報告預測，上調2023年和2024年全球經濟增長預測，指美國消費開支強韌、中國經濟重啟將支持全球增長，與去年10月時的報告比較，全球經濟增長預測上調0.2個百分點至2.9%，2024年預測則下調0.1個百分點至3.1%。

明報記者 陳麗歡

不過，IMF亦警告，儘管現時抗通脹初見成效，但抗通脹的鬥爭尚未完結，並敦促各國央行需繼續保持緊縮貨幣政策。IMF預料全球通脹由去年的8.8%，回落至今年的6.6%，2024年降至4.3%，惟仍遠高於疫情前的3.5%。

稱經濟韌性勝預期

全球衰退或可免

IMF表示，隨着各國央行繼續加息壓抑通脹，預計今年全球經濟增長呈現放緩，但以目前全球市况來看，經濟增長較此前預期的更具韌性，全球經濟衰退或可避免。自去年10月以來，中國突然取消「動態清零」封鎖政策，並迅速着手重新對外開放；至於歐洲能源危機並沒有最初預期的嚴重，美元走弱同時緩解了新興市場的壓力。

儘管前景看似樂觀，但以歷史標準衡量，全球經濟增長依然疲軟，因為俄烏戰爭持續對經濟活動造成壓力，帶來不確定性。IMF報告指出，全球經濟仍面臨相當大的風險，並警告中國嚴峻的健康問題亦有可能阻礙復蘇，俄烏戰爭可能升級，全球融資成本收緊也可能加劇債務危機。

上調中國今年GDP至5.2%

IMF預料富裕國家今年的增長預計將會特別緩慢。IMF將先進經濟體2023年經濟增長預測上調0.1個百分點至1.2%；2024年預測下調0.2個百分點至1.4%。當中，2023年美國經濟增長預測上調0.4個百分點至1.4%，歐元區2023年經濟預測上調0.2個百分點至0.7%。

新興市場和發展中經濟體方面，IMF將中國2023年經濟預測上調0.8個百分點至5.2%，2024年則維持10月的預測增長4.5%。