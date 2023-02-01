歐舒丹上季銷售淨額升8%

歐舒丹昨收市報21.75元，升1.4%。集團稱，首三財季整體增長主要受Sol de Janeiro所推動，其次為ELEMIS及其他品牌，L'OCCITANE首三財季銷售按年跌0.9%，上季更錄得5.5%跌幅，主要受中國市場持續充滿挑戰及撤出俄羅斯所影響。撇除中國及俄羅斯市場，L'OCCITANE首三財季銷售增長5.9%。

以地區劃分，美洲為表現最佳地區，首三財季銷售淨額為4.92億歐元，按年升75.1%，固定匯率計則增長53.7%，增長主要由Sol de Janeiro及美國ELEMIS的強勁表現所推動；L'OCCITANE表現持平；LimeLife表現則仍然疲弱。

亞太地區首三財季銷售淨額為6.86億歐元，按年升2.7%，按固定匯率計算下降0.6%，單計第三財季就按年下跌2.7%至3.16億歐元。

中日受疫情影響銷售倒退

集團指出，亞太地區大部分國家均錄得增長，不過中國及日本受疫情影響而錄得跌幅。中國在第三財季以固定匯率計按年錄得低雙位數跌幅，撇除中國表現後，亞太地區期內按固定匯率計算增長7%。