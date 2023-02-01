恒指公司：HSCEA指數有助分散風險

恒指公司發表研究報告，恒生滬深港通中國企業指數與歐美主要指數之間的相關系數較低，波動率範圍亦在20.8%的較低水平，相信國指成分股與大型A股有助指數分散非系統性風險。黃偉雄認為，當結合兩地市場股票時，發行人可能考慮到兩地交易時間及規管不同，但他認為指數對中國市場的覆蓋較完整，有足夠代表性。本港上市中資股與A股各佔該指數約一半市值（見圖）。

報告又稱，若更多ETF開始追蹤該指數、其總資產管理規模（AUM）相對指數自由流通市值的比率能夠與恒指（1.75%）和國指（0.83%）相近，即指數相關ETF的AUM規模達860億至1820億元之間。

恒生滬深港通中國企業指數覆蓋主要在香港上市的資訊科技及金融行業，同時覆蓋主要於內地證券交易所上市的工業及消費包括必需性及非必需性行業，5個行業佔指數逾八成權重，同時設有8%的個股權重上限。黃偉雄稱，恒指公司將每季度檢討成分股，並作出成分股調整。