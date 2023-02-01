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內地百大房企上月銷售額按年挫逾三成

【明報專訊】中國指數研究院公布，在2023年1月份百強內房（TOP100房企）合約銷售總額為4223.3億元，按年下降31.7%，主要由於1月適逢春節假期，且市場活躍度有所下滑。

其中TOP100房企單月合約銷售額按月下降51.6%。合約銷售額逾百億元（人民幣，下同）房企13家，較去年同期減少兩家；逾50億元房企9家，較去年同期減少13家。按權益合約銷售計，TOP100房企權益銷售額為3025.4億元，權益合約銷售面積為1997.5萬平方米，按年分別下降35.2%和40.5%。中國指數研究院數據顯示，2023年1月份合約銷售三甲內房分別為保利發展（滬：600048）的295億元、萬科（2202）的278億元及碧桂園（2007）的270億元。

中國指數研究院指出，值得關注的是，放寬防疫後的首個春節假期，部分一二線城市新房項目到訪量與去年春節相比有所修復，但購房者觀望情緒仍較重，實際成交相對較少。短期來看，供求兩端政策有望持續發力，修復市場信心，帶動處於觀望狀態的購房者入市。至於一二線城市住房需求較為旺盛，有望率先迎來復蘇，但對於大部分城市來說，經濟環境、房價預期仍有待修復，市場企穩或需要更長時間。