兔年中國勢復蘇 歐美存隱憂 基金籲加入投資級別債日圓分散風險

瑞聯銀行財富管理首席投資總監韋立民（Norman Villamin）指出，今年市場關注點將由通脹轉至經濟增長，目前已發展市場經濟衰退風險較高，同時新興市場經濟回穩並開始復蘇，今年投資應保持審慎。該行亞洲高級經濟師Carlos Casanova補充，該行預期今年歐美經濟將衰退，估計今年全球經濟增長約2.3%（見圖），並料已發展市場今年經濟增長難逾0.5%，新興市場經濟則有望增長3.8%。他又預期，今年全年亞洲經濟增長可達4.2%，增長主要由中國經濟重新對外開放所帶動。

內地或增加太陽能風能投資

DWS亞太區投資總監Sean Taylor表示，中國經濟正在復常，即使春節過後新冠病例大幅上升，相信復常之路也不會再次逆轉，目前中國政府政策為優先考慮經濟增長，預計將通過刺激措施支持經濟，如消費券將在5月前發放，認為消費回升和服務業復蘇將推動經濟增長，同時政府亦在推動投資，重點為擴大基礎設施及低碳經濟發展，有可能會增加對太陽能和風能的投資。從最近公布的經濟數據，可預視內地經濟將於今年第二季出現V形反彈，只要新冠感染情况穩定下來，經濟復蘇便會加快，預期2023年中國經濟增長將回升至5%，由於今年內地經濟和企業盈利增長前景均較去年為佳，認為兔年對中國股市來說應是個好年。

然而，中國市場自去年10月底見底後大幅反彈，近日市場擔心升勢是否過猛，但Taylor預期股市仍有進一步上升空間，並認為中國股市已擺脫自2021年2月以來的長期跌勢，目前股市只收復了部分跌幅，中國企業具有約15%的收益增長和較低的風險溢價，應能支持股市向好，同時企業估值仍具吸引力，如現時MSCI中國指數的市盈率約11倍，仍較10年平均水平13倍為低，行業中特別看好消費行業，基於經過3年疫情相關的停滯，被壓抑的消費需求強勁，加上防疫期間家庭的儲蓄大幅增加，未來消費有望回升。

至於中資科技股，瑞聯銀行亞洲科技股高級顧問Vey-Sern Ling表示，最近中資科技股雖已累升不少，但估值仍低於美國科技股，預期中國政府需要科技企業推動經濟增長，對行業政策將由收緊監管轉向支持，同時隨着內地經濟復蘇，科技企業盈利也有望增長，以網購及網絡廣告市場為例，過去這兩個市場的收益往往能隨內地經濟增長。

中國政府對科企轉向支持

施羅德投資多元化資產投資總監佘康如表示，由於目前市場認為聯儲局利率將於約5厘水平見頂，並抱持美國將於今年下半年減息的預期，意味與經濟衰退相關的風險並未完全反映在企業盈利預期上。韋立民提醒，歐美經濟或現衰退，企業盈利將受影響，今年市場或因而波動，建議投資者在選股時要同時考慮股息，並在投資組合內加入債券，以增加投資組合收益。貝萊德基金經理Tom Mondelaers指出，去年大部分央行採進取的貨幣緊縮政策壓抑通脹，使全球各地的投資級別債券因而遭拋售後，目前此類債券的風險調整後收益變得吸引，如近月A級歐洲企業債券孳息接近4厘，一年前投資者要投資於區內的B級企業債方可獲此水平收益。

至於外匯方面，瑞聯銀行全球外匯策略主管Peter Kinsella預期，今年美元匯價將稍為轉弱，基於美國通脹壓力緩和，市場預期美息將見頂，美國經常帳逆差擴大，及目前美元匯價估值已偏高等因素，預期今年上半年美元兌傳統避險貨幣將率先回軟，料美元兌瑞士法郎及日圓將貶值，即日圓及瑞郎匯價於上半年有望相對轉強，預期日圓有望升至1美元兌120日圓水平，這與全球經濟數據廣泛轉差的勢頭一致，當全球經濟在今年稍後時間開始好轉，美元兌澳元及紐元等傳統大宗商品貨幣也有望相對轉弱，相信這些大宗商品貨幣匯價將因經濟活動周期回升而獲支持，其後歐元和英鎊兌美元匯率也存在上行壓力，主要取決於能源價格走勢，並預期新興市場貨幣前景不一，認為當中巴西雷亞爾和墨西哥披索將顯著受惠，這是基於兩地利率水平較高。

明報記者 劉敬華

[劉敬華 基金特區]