品牌的網紅營銷買大還是小？

為一家國際化妝品品牌做營銷策略規劃時，市場總監頭痛新一年是否應該繼續投資網紅營銷。大策略上大家都看到了三個重點：網紅、短片和人工智能。人工智能這幾個月被普及應用，大勢所趨不得不花時間了解。前兩者早應該已包含在品牌的營銷和內容策略中。其實全球網紅營銷持續火熱，不過遊戲漸趨成熟。該思考的不是「是否繼續投資」，而是「如何更有成效地投資」。
我一直不認同網紅營銷等於將產品發給網紅發一張自拍照的做法。無可厚非這能夠短時間內增加產品的曝光。如果營銷目的單純是曝光，還可以。不過將心比己，你身邊朋友拿着產品自拍一張硬Sell產品，你又有幾分相信這是一個好產品好品牌？網紅營銷的內容演繹很重要，理工大學市場系教授Flora Gu有一個網紅營銷研究，結果說明了網紅的內容原創性是一個成功重要因素。我的一個親身經歷是為品牌策動網紅製作不硬銷的原創內容，花上的資源接近三倍，但得到網紅和他們的Followers 喜愛，也得到了很好的曝光和產品銷售結果。所以品牌在策劃網紅營銷時值得深思如何用網紅身分「代言」而不是單純曝光。
不要單純因為自己對網紅感覺良好，或以為目標受眾相近就一廂情願合作。在做網紅營銷前除了品牌、產品、訊息和營銷計劃等基本策略外，第一，我們一定要先親自了解網紅的追蹤者(Followers)和留言有幾「真實」，排除「水份」太高的選擇。第二，要留意網紅之前參與其他品牌的項目是否跟自己品牌匹配或有衝突。第三，也要留意網紅在其他品牌項目的表現是否尋常、留言互動的真偽。
相信很多品牌都已經知道，與其花大錢邀請一個大紅人，還不如用同樣的資金投資在不同的小網紅。最新的數據顯示一萬人以下的「納米網紅」(Nano-influencer) 比五萬人以下的「微網紅」(Micro-influencer) 在Engagement 有2.5倍的表現，達到2.5%。溫馨提示各位Marketers 在香港有幾千Followers就尊稱他做Micro-influencer好了，Nano-influencer這個名詞留在業界討論和溝通就好。
我建議品牌不應該將Influencer Marketing作短期曝光投資，與Influencer的關係類似傳統媒體，應該長線投資。網紅與其自拍硬銷產品，不如「Story Selling」甚至結合短片營銷，時間心力是用多了，但成效會更好。未來的發展趨勢Influencer將有更多參與，如推出產品、結合銷售與E-commerce、Social Commerce，品牌的內部和配套又是否準備就緒？
Source: State of Influencer Marketing 2023, HypeAuditor
鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！
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