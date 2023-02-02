品牌的網紅營銷買大還是小？

網紅代言前的三點必做

不要單純因為自己對網紅感覺良好，或以為目標受眾相近就一廂情願合作。在做網紅營銷前除了品牌、產品、訊息和營銷計劃等基本策略外，第一，我們一定要先親自了解網紅的追蹤者(Followers)和留言有幾「真實」，排除「水份」太高的選擇。第二，要留意網紅之前參與其他品牌的項目是否跟自己品牌匹配或有衝突。第三，也要留意網紅在其他品牌項目的表現是否尋常、留言互動的真偽。

Influencer買大還是小

相信很多品牌都已經知道，與其花大錢邀請一個大紅人，還不如用同樣的資金投資在不同的小網紅。最新的數據顯示一萬人以下的「納米網紅」(Nano-influencer) 比五萬人以下的「微網紅」(Micro-influencer) 在Engagement 有2.5倍的表現，達到2.5%。溫馨提示各位Marketers 在香港有幾千Followers就尊稱他做Micro-influencer好了，Nano-influencer這個名詞留在業界討論和溝通就好。

我建議品牌不應該將Influencer Marketing作短期曝光投資，與Influencer的關係類似傳統媒體，應該長線投資。網紅與其自拍硬銷產品，不如「Story Selling」甚至結合短片營銷，時間心力是用多了，但成效會更好。未來的發展趨勢Influencer將有更多參與，如推出產品、結合銷售與E-commerce、Social Commerce，品牌的內部和配套又是否準備就緒？

Source: State of Influencer Marketing 2023, HypeAuditor

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

（Powered by WAW Creation）