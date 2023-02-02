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大灣區GBA專題：兌換人幣再定存 7天年息最多13.88厘

【明報專訊】隨着內地與香港重新通關，香港與大灣區內地城市的商貿活動，及港人到內地旅遊消閒活動有望逐步復常，將帶動港人對人民幣的需求。短期內計劃前往大灣區內地城市的讀者，不妨善用部分銀行提供的兌換人民幣定存優惠，敘做7天人民幣定存利率年息可逾13厘，為短線北上出遊的資金增值。

明報記者 劉敬華

近月港人重拾旅遊樂趣，對各種貨幣的需求顯著增加，個別銀行即就兌換資金推出定存優惠，當中7日人民幣定存優惠年利率均逾10厘，若能善用相關優惠，短短一周已可為北上到大灣區內地城市消閒資金增值。當中，以南洋商業銀行所推出的優惠最為吸引，由即日起至今年3月15日的推廣期內，客戶於該行兌換人民幣，並以兌換資金開立「倍高息定期存款」，7天人民幣定存的優惠年利率可達13.88厘，1個月人民幣定存的優惠年利率亦達3.5厘，若透過該行的網上銀行或手機銀行兌換資金同時開立定存，其最低起存額僅需1000港元等值，如透過分行兌換資金並同敘做定存的最低起存額，則為3萬港元等值。

南商富邦最高息 中銀渣打見11厘

富邦銀行的定存優惠亦不遜於南商，由即日起至今年12月31日，客戶於該行兌換人民幣，同時開立一星期人民幣定存也可享13.88厘的特惠年利率，開立1個月人民幣定存的特惠年利率則較南商為高，有4.88厘，惟最低存款金額為10萬港元等值，則較南商為高，還要留意此優惠不適用於網上理財或電話理財，客戶須親臨行分行兌換資金並開立定存，方可獲得優惠。

此外，中銀香港、匯豐及渣打提供的類似優惠的7日人民幣定存優惠利率均可達11厘，但只限於指定理財戶口客戶。以中銀香港的特優人民幣及外幣定期存款優惠為例，由即日起至今年3月31日選用該行「綜合理財服務」的個人銀行客戶透過網上或手機銀行以港元兌換1萬元人民幣或以上，同時以兌換資金開立7天人民幣定存的特優年利率為11厘，開立1個月人民幣定存的特優年利率為3.5厘。

至於渣打的同類優惠為由即日起至今年2月28日，該行的白金外匯會員或優先私人理財客戶兌換人民幣，並開立一星期人民幣定存可享11厘，開立兩星期人民幣定存則可獲5.5厘特惠年利率，其他客戶則可享一星期10.5厘及兩星期5.4厘，最低開戶金額均為10萬港元等值。

又如匯豐的外幣兌換及定期存款優惠，由即日起至今年3月31日，該行客戶兌換人民幣並敘做一周或1個月人民幣定存可享優惠年利率，若該客戶透過流動理財兌換人民幣，可於原有一周定存優惠年利率上額外加0.5厘年利率，計及額外半厘年利率後，該行尚玉客戶7天人民幣特優定存年利率為11厘，卓越理財客戶為10.8厘，匯豐One及其他客戶則為10.5厘，若選擇以兌換資金開立1個月人民幣定存雖未能享有額外半厘年利率，但尚玉客戶1個月人民幣定存特優定存年利率仍達3.5厘，卓越理財客戶為3.4厘，匯豐One及其他客戶則為3.3厘。

長期定存助「財息」兼收

對於有需要頻繁來往香港及大灣區內地城市的人士而言，若預期年內人民幣匯價將進一步升值，同時又憂慮內地為刺激經濟或會再度減息，則可考慮目前不少銀行推出的定存優惠，此類優惠可提供相對較長期的定存，目前部分銀行的6個月定存優惠年利率可逾2厘，其中招商永隆的6個月人民幣定存惠年利率達2.3厘，富邦更達2.7厘，前者毋須新資金，最低開戶要求為1萬元人民幣，只需透過手機開立便可獲得相關優惠，後者則需以新資金經手機開立，最低開戶金額為20萬元人民幣。

[活在灣區]