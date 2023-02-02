港去年GDP負3.5% 差過預期 貨品進出口大跌拖累 分析：今季回復正增長

明報記者 歐陽偉昉

2022年全年本港實質GDP下跌3.5%，差過市場預期的跌3.1%，以及政府去年11月預測的跌3.2%。去年第四季貨品出口總額按年跌24.8%，較第三季跌幅擴大9個百分點，貨品進口按年跌22.8%，較第三季多跌6.4個百分點，兩者全年分別按年下跌13.9%和13.1%（見表）。服務出口和進口在第四季則分別上升2.3%和2.1%。

與內地恢復通關

港府：支持服務輸出復蘇

政府發言人表示，外圍環境急劇惡化及跨境陸路貨運受阻，令整體貨物出口大跌，今年先進經濟體增長放緩，將繼續為香港貨物出口帶來挑戰，但預期內地經濟會加快增長，以及跨境貨運限制放寬，應可為貨品外貿提供支持。另外，本港取消旅客隔離檢疫，並與內地恢復通關，預計今年入境旅遊會強勁反彈，支持服務輸出的復蘇。

私人消費上季轉升1.7%

去年下半年本港逐步放寬防疫限制，佔香港GDP達六成以上的私人消費則持續改善，去年第四季實質上升1.7%，自去年首季爆發第五波疫情以來首次轉正，全年仍跌1.1%。固定資本形成總額去年第四季則下跌11.2%，較第三季少跌3.2個百分點，全年跌8.5%。政府表示，經濟前景隨着經濟活動從疫情中走向復常而改善，應能提振今年私人消費，勞工市場強勁亦將提供額外支持，固定資產投資也會受惠，預期香港經濟將在今年復蘇。

上季經濟收縮較預期多，信銀國際首席經濟師卓亮認為，主要是本港轉口總額跌幅擴大，11月內地仍然實行嚴格防疫措施，12月開始放寬令感染上升，皆衝擊內地勞動力和物流。12月香港出口總額見逾半世紀最大按年跌幅。他認為今年疫情影響已較明朗，雖然外圍經濟不景仍影響內地出口，本港出口今年仍會下跌，但第四季的兩成跌幅不會是常態。

信銀國際：

出口兩成跌幅非常態

卓亮預期，今年私人消費可望上升4%以上，帶動整體經濟有接近4%的增長。本港失業率跌至3.5%，支持本地消費氣氛，及後本港若撤銷自內地入境的檢測要求，對旅客消費的刺激會更明顯。去年首季本港在第五波疫情下實施禁止晚市堂食等措施令經濟顯著收縮，低基數效應下，今年首季GDP增長可望轉正。