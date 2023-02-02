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澳門1月賭收116億超預期 賭股續揚

【明報專訊】中國內地、香港、澳門逐步通關下，令澳門1月賭場大收旺場，並推動博彩收入大幅回升。澳門博彩監察協調局昨日公布，1月博彩收入達115.8億澳門元，按年增加82.5%，是自去年2月以來的首次回復增長，按月急增2.3倍，並連升兩個月。有關消息刺激午後一眾賭股升幅擴大。業界稱，賭收水平超預期，並估計濠賭股開始有錢賺，料2月份賭收可望穩企80億至90億澳門元，到之後配合復活節、五一黃金周及暑假，賭收可繼續過百億澳門元以上。

新冠疫情爆發以來最高賭收

翻查此前大行報告，瑞信預期澳門1月賭收約90億至110億澳門元，花旗估計只有80億澳門元。彭博社此前根據10名分析師的預測估值，今年1月份的賭收按年增幅中值只約為37%。從最新數據顯示，澳門最新宣布的賭收水平，已超過大行及市場共識的水平。同時，最新按月賭收水平，更為2020年初爆發新冠疫情以來最高水平（見圖）。市場一般估計，這與當地於1月上旬推動免檢通關及農曆新年檔期旅客湧至有關。

實德馬浩文：業界料已有利可圖

澳門1月賭收成績理想，推動濠賭股昨升幅在午後進一步擴大。以昨日全日升幅最大的新濠國際（0200）為例，昨天上午收市時原本已錄得2.56%升幅，到澳門當局公布數據後，到昨日收市時升幅已擴大至4.92%（見表）。若以過去1個月計，亦以新濠國際的累計升幅最大，達到26%。其他賭股昨亦全升。另昨午收市後，一眾賭股所屬的美國控股公司延續升勢。當中拉斯維加斯金沙（美：LVS）、永利渡假村（美：WYNN）及新濠博亞（美：MLCO）在開市前，分別升1.5%、1.3%及2.3%。

實德環球（0487）副主席馬浩文接受本報查詢時表示：「（賭收）超過預期，之前只預期達70億至80億澳門元，有驚喜，估計與恢復和香港通關，以及訪澳旅客數目增加有關。」他認為，近日內地經濟表現明顯變得樂觀，外資購入A股反應積極，亦對訪澳旅客的消費有助。由於1月賭收回復到過百億澳門元，他相信業界已經開始有利可圖。不過，由於2月比一般月份的曆日數目較少，他保守估計，2月份的賭收會介乎80億至90億澳門元。隨着之後復活節、五一黃金周及暑假檔期紛至，他料隨後月份的賭收可達過百億澳門元水平。

摩根士丹利最新報告指出，1月賭收大增，與被壓抑的需求釋放有關，料2月賭收有望高達112億澳門元。彭博引述花旗分析員表示，預期今年2月賭收可達85億澳門元。他指1月賭收成績理想，與訪澳旅客出現強勁復蘇，以及在新春檔期錄得穩固的下注量有關。《GGR Asia》引述摩根大通稱，澳門賭收的恢復程度，比市場預期早了兩三季出現。