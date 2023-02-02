moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

聯儲局議息前夕 恒指反彈229點

【明報專訊】聯儲局議息前夕恒指止跌回升。恒指收報22,072點，升229點；國指報7560點，升135點；科指報4695點，升153點。不過，成交未配合升市，縮減至1555.74億元，較上日減少10.5%，大市沽空比率亦升至19.98%，創去年10月底以來新高，回升勢頭未見穩固。

滬港通重開第三日，北水「沽足」三日，但淨賣出規模較周二的63.2億元縮減至20.29億元；「南水」則連續第16個交易日淨買入A股，但規模較周二縮減三成至69.73億元人民幣。昨天遭北水淨沽最多的是騰訊（0700），錄得6.13億元淨流出，但已較上日沽額減少七成，股價回升0.7%，收報385元。美團（3690）是北水淨買入最多個股，錄得7.33億元淨流入，收報180.1元，升3.2%。

藍籌中，百度（9888）大升9%，收報144.3元，表現最好。匯控（0005）一度跌逾2%，午後跌幅收窄，逆市收跌1.6%，報57元。電動車股全線揚，小鵬汽車（9868）升10.3%報43.75元，理想汽車（2015）升9.4%報103.9元，蔚來（9866）升6.3%報97.5元，比亞迪（1211）亦升6.1%報260元。

分析：港股後市逐步向下

第一上海證券首席策略師葉尚志表示，昨日港股縮量反彈，是連跌兩日後的技術反彈。市場普遍認為聯儲局今次加息0.25厘，他認為市場已反映，短期內恒指已經於22,700點見頂，後市將逐步向下。他提醒投資者應小心高追成分股，如比亞迪及港交所（0388）等重磅股已短線見頂。

高盛發表報告稱，在過去兩個月基金陸續增配中國及香港，但按截至去年底數據，亞洲區內互惠基金對中國股票相對十年基準仍屬低配，即使中國股票在全球主動型共同基金中的總敞口由6%恢復到8%，但與2020年的15%峰值相比仍有距離，料市場未來對中國市場將繼續增持。

另外，恒指公司昨公布，截至1月31日被動式追蹤恒生指數的產品資產管理總值（AUM）升10.2%至635億美元。當中與恒指掛鈎的交易所買賣產品AUM按月升11.8%至222億美元。