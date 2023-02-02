比亞迪攻日 冀3年開百店 橫濱1號店打頭炮 ATTO 3最快下月交付

【明報專訊】據《日經新聞》報道，內地電動車股比亞迪（1211）在日本橫濱市開設首間銷售店「BYD AUTO 東名橫濱」（1號店），主要銷售在該地推出的多用途車型（SUV）「ATTO 3」，為比亞迪在日本市場首款乘用電動車。比亞迪日本社長東福寺厚樹受訪時表示，比亞迪於2月起將在日本依次開設12間門店，目前已有70個地點的開店時間表，希望第一間店的成功能起推動作用，並計劃2025年底之前在日本的門店數目擴大至100間。
受消息帶動比亞迪股價全日高走，高見262元，收報260元，全日升6.1％，成交額43.32億元。報道指出，SUV車型「ATTO 3」售價440萬日圓（約26.5萬港元），充電後可行485公里，定價普遍低於日本車廠的同類車型。
至於在橫濱、位於幹線道路旁邊的1號店主要展出3輛車。報道又指比亞迪最快於3月交付首批「ATTO 3」，其後會在日本陸續推出多款純電動汽車，預料今年中期推出小型車款「海豚」，下半年再推出轎車「海豹」，有關消息亦符合其於去年中期報告提及的兩款汽車。
比亞迪近年積極拓展海外市場，其純電動大巴在海外市場迅速增長，在英國、哥倫比亞有超過千輛大巴已投入服務，並正式進入印尼、毛里裘斯等國家。
此外，比亞迪亦積極海外乘用電動車市場，當中「ATTO 3」車型於去年2月已進軍澳洲市場。
據市場研究MarkLines數據顯示，去年1月至11月期間，比亞迪在全球電動車銷量方面由第4名攀升至第2名，遠遠拋開內地多間電動車廠，現時其市場份額緊次於特斯拉（Tesla）（美：TSLA）。
有分析師表示，目前該兩大巨頭積極搶奪市佔率，早前比亞迪受惠內地汽車免購置稅，汽車銷售保持升勢，但特斯拉近期亦「劈價」推高銷售，預期比亞迪今季新能源車銷量會開始下跌。
比亞迪昨日亦發出1月產銷報告，汽車銷量按年大升58.6%至15.13萬輛，按季則跌35.7%。比亞迪已經連續多個月由其新能源汽車佔全部銷量，未有售出燃油汽車。