紛美控權易手 兩大客威脅撤單 憂機密資料外泄 交易添變數

紛美昨日中午公布有關主要股東易手通告，並原定於昨午復牌，但午後不過發公告指出現新的額外內幕消息，再次申請停牌，至昨晚10時59分終作出補充公告，指公司管理層了解有客戶認為倘若對保護機密資料的疑慮未得到解決，會考慮撤消紛美的訂單、轉投其競爭對手；另一名五大客戶已作出書面通知，若紛美未有進一步行動，將暫停訂單。

伊利為新巨豐最大客戶

蒙牛訂單佔紛美總收入35%

其實早於昨午的交易通告中，紛美便透露新巨豐最大客戶兼股東（下稱客戶B）是紛美最大客戶（下稱客戶A）的競爭對手。通告指完成交易後有機會引起客戶A的疑慮，損害兩者業務關係，對紛美業務及財務狀况構成重大影響。

翻查資料，截至去年9月底，伊利為新巨豐最大客戶、亦持有公司1713.6萬股或4.08%股權，意味伊利或為客戶B；而紛美自2005年起已向蒙牛（2319）供應無菌包裝，料今次通告所指的客戶A或為蒙牛。據紛美2021年報最大客戶蒙牛已佔總收入35.5%。

紛美指出，董事會已就保障股東、客戶及供應商的業務關係實施數項措施，包括成立防火牆，嚴控報告和資料控制。成立執行委員會處理及解決集團機密資料及客戶或供應商的資料，同時不會推薦或接納、任何屬於集團競爭對手或客戶A的主要競爭對手的高級人員或僱員。

怡和賣股 帳面蝕4.9億元

通告未有交待怡和及新巨豐的股權交易是否繼續。而交易須等待新巨豐股東及中國機關批准後才作實。紛美停牌前報2.16元。

至於怡和策略控股旗下附屬公司JSH Venture於2017年以平均價格為每股5港元，斥資14.8億港元，購入紛美包裝約22.15%股權，故是次出售不計股息便要蝕4.9億元離場。

明報記者