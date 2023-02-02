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寧德時代擬赴瑞士發GDR 最多籌468億

標籤：經濟

【明報專訊】IFR引述知情人士透露，內地兼全球最大電動車電池製造商寧德時代（深：300750），正考慮在瑞士發行全球存託憑證（GDR），可能籌集最多60億美元（約468億港元）。據稱，寧德時代已就赴瑞士上市事宜，舉行內部討論，並與外部財務顧問討論，最早可能今年在瑞士上市。寧德暫未有就報道作出回應。

消息人士未有透露，是次寧德時代在瑞士發行GDR的具體用途，只稱集資介乎50億至60億美元。但是如果寧德時代落實赴瑞士發行GDR，預計中信建投、中金公司、高盛和瑞銀將牽頭安排。該等機構去年亦曾幫助過寧德時代，完成在A股市場定向增發，當時籌集資金65.5億美元。

陸金所擬來港介紹上市

此外，平保（2318）的聯營公司陸金所（美：LU）昨天於港交所上載文件，擬來港以介紹形式上市，即不涉及發行新股及籌集資金，聯席保薦人包括摩根大通、摩根士丹利及瑞銀。文件顯示截至去年9月30日，公司已累計服務約660萬名小微企業主；同期，發放給小微企業主的貸款餘額為4934億元（人民幣，下同）；活躍借款人有508萬人。

而陸金所去年首9個月總收入457.97億元，按年減少0.45%；淨利潤95.81億元，按年下跌30.6%。陸交所2020年10月到美國掛牌，其時發行價13.5美元，集資約23.6億美元。