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Snap銷售停滯 股價挫14% 警告今季銷售或跌一成 上市以來首倒退

【明報專訊】社交媒體的市場環境持續困難。閱後即焚通訊軟件Snapchat母企Snap（美：SNAP）收入增長停滯，第四季銷售額接近13億美元，按年僅增0.1%，是該公司上市近6年來最微弱的銷售額增幅。Snap警告，首季開始至今，銷售額按年跌約7%，預計整季的銷售額按年跌幅可能達10%。倘若銷售疲軟的趨勢持續，這將會是Snap上市以來首次季度收入按年倒退。根據FactSet的數據，分析師原預計其首季銷售額會略為增長。Snap股價早段挫14%。

Snap第四季虧損擴大至2.88億美元，與2021年同期首次公布季度利潤相比出現明顯變化。Snap行政總裁施皮格爾（Evan Spiegel）表示，正尋求加快收入增長，但阻力重重。

CEO：尋求加快收入增長 惟阻力重重

自蘋果公司（美：AAPL）於2021年收緊用戶私隱政策，社交媒體為商戶投放定向廣位的難度大增。加上通脹高企及市場對潛在衰退的擔憂，也導致商界減少廣告支出，而Snap是最受影響的公司之一。Evercore分析師Mark Mahaney指出，對Snap來說，要贏取廣告收入並不容易，當商戶預算緊張時，更有可能將有限的廣告資金投放在更大的平台，例如Alphabet（美：GOOG）旗下的Google，又或Meta旗下的facebook和Instagram。Snap早在去年8月已宣布裁員兩成，並削減非核心業務支出，以應對持續惡化的經營環境，Meta和Alphabet隨後也跟隨裁員。

每日活躍用戶按年增17%

除廣告收入以外，用戶增長也是衡量社交平台經營狀况的重要指標。Snap第四季每日活躍用戶增至3.75億，按年增幅達17%。不過Snap在致股東信指出，全球用戶觀看好友故事「Friend Stories」的時間有所減少，但用戶觀看創作者故事「Creator Stories」及短視頻Spotlight等的總時長有所增長，令全球用戶觀看整體內容的總時長按年遞增。Snap為抗衡TikTok推出的Spotlight，每月活躍用戶按年增長超過30%。不過Snap承認，用戶與Friend Stories的互動深度，在第四季按年下降。

此外，去年6月推出的新訂閱服務Snapchat+，在第四季訂戶按季增加約50萬，增幅有放慢趨勢。目前總訂戶超過200萬。面對宏觀經濟的不確定性，科技企業的裁員潮持續。移動支付平台PayPal（美：PYPL）宣布計劃裁員2000人，相當於總員工人數7%。

（綜合報道）

[國際金融]