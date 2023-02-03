澳門傳徵中介佣金稅 濠賭股回軟

業界指出，沒有過往分成，同時又要按月繳款，將進一步為業界帶來壓力。近期走勢轉強的濠賭股，股價表現隨之回軟。

已無博企分成 中介人進一步受打擊

隨着新賭牌發出，及澳門當局因應博彩中介人業界訂立《娛樂場幸運博彩經營法律制度》（下稱法律制度）規範。據《濠博新聞》表示，當局近日與博彩企業開會，提到要按有關法律制度條文，向中介人收取的佣金，按月徵收5%稅項。報道表示，農曆年黃金周貴賓博彩佔賭收不足一成，若估計今個月博彩中介轉碼數40億元計，中介人殺數約1億元，按所得佣金再計算5%稅率，即要繳稅250萬元。

由於博彩中介人已不能如過往可與博企分成，故所得會進一步減少。同時，因為博企股價累積升幅已大，因此昨日股價隨大市下跌，當中新濠國際（0200）跌幅最大，跌3.38%。

不過，大行普遍繼續看好濠賭股。匯豐發表報告指出，在農曆年檔期佔三分之一客源的香港賭客，平均下注2至3萬元，另因為金沙中國（1928）擁有較多酒店及新物業，因此其較為看好。

匯豐看好金沙中國擁較多酒店

另一大行富瑞相信，賭收即使未百分百回復至疫情前，但因為博企業界已轉向高毛利的中場發展，相信有助加快盈利。世邦魏理仕（CBRE）更估計，高毛利的中場博彩表現已回復至五到七成，首季已推動濠賭股錄得正現金流。