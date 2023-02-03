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股神再沽比亞迪套3.5億 持倉累減逾三分一

【明報專訊】股神巴菲特再次披露減持比亞迪（1211），據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡申報，1月27日以每股平均價226.32元，在場內減持比亞迪155.45萬股份，套現約3.52億元。完成減持後，巴郡持股量將由原先13.04%減至12.9%。巴菲特自去年8月起開始減持比亞迪行動，今次已是第8次因觸及跨越完整百分點門檻而須披露減持比亞迪，其持倉累計已大減逾三分之一。

15年前每股8元入股

資料顯示，巴郡早於2008年以每股8元作價，購入2.25億股比亞迪，佔H股總發行量的20.49%（經供股攤薄後）。雖然過去十多年比亞迪股價幾經浮沉，巴菲特亦「Strong Hold」至去年8月才有動作。翻查巴群過去8次的減持行動，其中以去年11月沽得最急，合計3次跨越百分點而作披露，披露涉及股數逾1230萬股，套現近23.3億元。當時比亞迪股價處於過去一年低位，情况猶如低位大手急沽、「要錢不要貨」。事實上，考慮到巴郡過去亦曾沽清其富國銀行等持股，市場均預料減持行動將會持續下去。

股價今年累升逾三成

雖然巴菲特持續減持比亞迪，不過近期股價愈沽愈升，逐步收復失地，相較去年全年大跌約28%，今年累計已升逾三成。比亞迪日前接受外電訪問更提到進軍日本的發展計劃，消息亦帶動股價重上去年8月底高位，昨日收市報262元，升0.77%。