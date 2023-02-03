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大摩：內地推股份發行註冊制 利中資券商股

【明報專訊】內地推行股份發行註冊制度，摩根士丹利發表報告跟進，該行相信政策會惠及中資券商股，尤其看好中信証券（6030）具領導性的投資銀行團隊，受惠於內地是次推向市場化的舉措，料股價有七成至八成機會在未來30日上升。

同時，其另一份報告指出，包括中信証券及中金公司（3908），在新的股份發行註冊制下，會搶佔到更多市場佔有率。

料信証中金新制下市佔率升

隨着中國證監會宣布啟動股票發行註冊制度改革，主要上市內地證券商表現各異，非全部一面倒向好。當中只有國聯證券（1456）、中金公司（3908）分別錄得1.61%及1.43%升幅，其他普遍下跌。獲大摩看好的中信証券，股價跌1.16%；海通證券（6837）則跌幅較大，全日跌2.15%。

根據摩根士丹利的報告指出，預料內地交易所會維持對新股的質素監控，因此不一定導致今年會湧現大批新股上市，反而投資銀行會尋求具質素的交易，盡職審查及價格發現的能力，會更加講究。大摩預期將來新股上市後，二手市場的波動性會較大，有助證券商的融資、融券業務發展。因應中金在2022年的市場佔有率增長，該行料新的股份註冊制度會更有利中金發揮優勢，中金在管的3300億元人民幣的私募股本投資，有利投行部門取得更多交易。

不過，彭博引述消息人士指出，監管部門向投行發出主板申請上市的行業要求，並非全部受落，明確禁止學科培訓、白酒、類金融行業上市，金融控股及互聯網平台等業務須主管部門審查及同意上市，並限制新冠核酸及抗原產業鏈等業務上市。中證監未有回覆彭博的查詢。