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長城汽車發盈喜 料去年多賺23%

標籤：經濟

【明報專訊】長城汽車（2333）昨發出盈喜，預料按中國會計準則，去年全年歸屬於公司股東淨利潤將達82.79億元（人民幣，下同），按年升23.1%；扣除非經常性損益的淨利潤則為45.36億元，按年升7.1%；每股基本盈利0.91元。

長城預料去年全年營業總收入達1373.5億元，按年升0.7%。公司指去年純利增加主要是公司提升產品力、車型盈利能力增加，以及匯率收益增加所致。公司又指去年篤定全球化智能科技公司轉型、聚力電動化、智能化技術革新與全球化發展，完善體系及生態建設。

基石藥業預告虧損大幅收窄

另外，基石藥業（2616）昨日亦發正面盈利預告，料去年全年收入不少於4.75億元，按年上升95%；撇除以股份為基礎的付款開支，集團年度虧損預期最多8億元，較去年同期的約17億元大幅收窄逾五成。集團表示，收入總額增長，主因是已上市產品的收入（包括精準治療藥物銷售額及舒格利單抗的特許權使用費收入）料增長至少3.9億元，按年增1.4倍。

天虹國際盈警 料去年純利減逾90%

從事產銷紗線、無紡布及服務的天虹國際（2678）則發盈警，預期截去年全年純利按年大減逾90%。按該公司2021年度純利約27億元計算，即去年盈利不足2.7億元。集團稱純利減少主要由於原材料價格及產品售價下跌，以及2022年市場對紗線需求按年有所減弱所致。此外，由於人民幣貶值，預期2022年度將錄得若干匯兌虧損。