蔚來「轉軚」 本月起低調減價促銷

減幅最高逾10萬人幣

蔚來其後承認減價消息，指本次是針對小量展車、庫存車給予優惠政策，包括蔚來2022款ES8、ES6和EC6車型。蔚來日常有置換政策、金融政策、科技配置包等可供用戶選擇，目前針對上述車型仍然有效，其中金融政策對購車用戶優惠較大。內媒引述蔚來銷售員透露，從未有見過如此大的優惠幅度，又形容促銷方案是史無前例。與其他車款不同，是次蔚來減價促銷活動十分低調， 在其官網及其他官方渠道均未有促銷公告。

此外，五菱汽車（0305）亦宣布減價，截至3月底，旗下宏光MINIEV的起售價調減至2.98萬元，減幅達9.1％。

五菱汽車亦減價9.1%

至於同屬造車新勢力的小鵬汽車於上月官方宣布減價，G3i、P5及P7三系列車款零售價介乎14.89萬元至24.99萬元，減價幅度介乎2萬至3.6萬元，減幅逾一成。