moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

蔚來「轉軚」 本月起低調減價促銷

【明報專訊】內地電動車減價戰打響。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）今年1月在內地市場發起減價攻勢推高銷量後，內地電動車自主品牌亦跟隨減價，小鵬汽車（9868）率先減價應戰，至今連堅稱「絕不減價」的蔚來汽車（9866）亦加入減價行列。據內媒報道 ，蔚來低調推減價促銷活動， 蔚來從2月1日開始針對2022款ES6和ES8進行降價，幅度最高超過10萬元（人民幣，下 同），ES7亦有一定的優惠幅度。蔚來昨日收報92.3港元，全日跌5.3％。

減幅最高逾10萬人幣

蔚來其後承認減價消息，指本次是針對小量展車、庫存車給予優惠政策，包括蔚來2022款ES8、ES6和EC6車型。蔚來日常有置換政策、金融政策、科技配置包等可供用戶選擇，目前針對上述車型仍然有效，其中金融政策對購車用戶優惠較大。內媒引述蔚來銷售員透露，從未有見過如此大的優惠幅度，又形容促銷方案是史無前例。與其他車款不同，是次蔚來減價促銷活動十分低調， 在其官網及其他官方渠道均未有促銷公告。

此外，五菱汽車（0305）亦宣布減價，截至3月底，旗下宏光MINIEV的起售價調減至2.98萬元，減幅達9.1％。

五菱汽車亦減價9.1%

至於同屬造車新勢力的小鵬汽車於上月官方宣布減價，G3i、P5及P7三系列車款零售價介乎14.89萬元至24.99萬元，減價幅度介乎2萬至3.6萬元，減幅逾一成。