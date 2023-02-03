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印度阿達尼未止跌 系內市值兩周蒸發8424億

【明報專訊】印度富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下能源和基礎設施集團Adani Group遭沽空機構狙擊的危機擴大，在阿達尼本人宣布取消集團旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises）價值25億美元的股票增發交易後，集團旗下的上市公司股債流血不止。

據彭博社統計，自1月24日沽空報告發表以來，該集團各上市企業總市值在近兩周已蒸發1080億美元（約8424億港元）。

路透社引述知情人士稱，瑞信旗下私人銀行已將阿達尼集團子公司Adani Ports、Adani Green Energy和Adani Electricity Mumbai（Adani Transmission子公司）的債券貸款價值降至零，暫停接受這些公司的票據作為保證金貸款（margin loans）的抵押品。

大行拒接受股債作抵押品

彭博社亦指，花旗財富管理也暫停以阿達尼集團的子公司證券，作為保證金貸款的抵押品，進一步打擊市場對該集團的信心。

據稱，多家銀行正在重新評估該集團的證券價值，並希望客戶提供更多抵押品或追交保證金。Lucror Analytics資深信用分析師Leonard Law指出，要是阿達尼集團的融資渠道嚴重惡化，尤其是那些高槓桿負債的關聯企業，將會構成重大風險，因為一旦任何一家企業流動性緊縮，都可能會對整體集團的融資產生連鎖效應。

彭博社引述知情人士透露，印度央行要求銀行業提供對阿達尼集團的風險敞口數據。英國投行Elara Capital被揭與阿達尼集團關係密切後，英國前首相約翰遜的弟弟Jo Johnson已辭任該公司的董事職位。

（綜合報道）

[國際金融]