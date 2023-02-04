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蘋果亞馬遜Alphabet季績同遜預期 美經濟放緩 龍頭科技股盈利轉淡

【明報專訊】美國科技巨擘周四（2日）陸續公布上季業績，因應經濟增長放緩抑制消費者對電子產品、電商、雲計算及數字廣告的需求，拖累三家科技巨頭蘋果公司（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及Google母企Alphabet（美：GOOGL）季績同遜預期。當中蘋果收入按年下跌5.5%至1171.54億美元（見表），不但遠遜於市場預期的1211億美元，更是2019年以來首次季度收入按年下滑，亦創出2016年以來季度最大跌幅。

明報記者 蔡穎霖

蘋果股價昨晚低開後即反彈，至今早零時升4％，因市場看好其服務業務。截至2022年12月底止3個月，蘋果淨利潤按年下跌13.4%至299.98億美元，打破3年連升勢頭。期內，蘋果的核心產品iPhone銷售額按年下跌8.2%至657.75億美元，低於市場預期的683億美元，也是自2020年以來首次按年下跌。Mac電腦銷售亦按年下跌28.7%至77.35億美元，遠遜於市場預期的97億美元，也較前一年的109億美元大幅下降。

美匯持續強勢

庫克：影響公司業績

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，由於美匯持續強勢、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Max的供應量減少、宏觀經濟環境走弱等因素，影響公司上季表現。期內，因應中國內地的清零政策，蘋果位於河南鄭州的代工廠曾出現「大停工」而拖累iPhone產量。庫克表示，目前生產已恢復到滿意水平。他又表示，蘋果已調整支出及及招聘計劃，欲透過其他方式控制成本，形容裁員是「最後的手段」。

亞馬遜則受累於網購需求轉弱，加上雲計算業務增長放緩，上季淨利潤僅錄2.78億美元，按年倒退98.1%。面對高通脹及加息壓力，消費支出隨之放緩，導致亞馬遜上季收入僅升8.6%，錄得1492.04億美元，仍較市場預期的1454億美元高；當中，雲計算服務AWS收入按年升兩成至214億美元，略低於市場預期的219億美元，升幅亦較前個季度收窄7.5個百分點，反映業務增長放緩。亞馬遜股價昨晚初段跌5％。

亞馬遜雲計算增長放緩

Alphabet則公布，截至去年12月底為止3個月，收入錄得760.48億美元，按年僅升約1%，低於市場預期的765.3億美元；廣告收入錄得590億美元，按年下跌3.6%，為公司上市以來第二次出現廣告銷售額下滑。期內，YouTube廣告收入為79.6億美元遜預期，按年下跌7.8%；Google搜尋引擎業務收入亦按年下跌1.6%至426.04億美元。

Alphabet收入僅升1%

廣告收入按年下跌

今年1月，Alphabet宣布計劃裁員1.2萬人，相當於總員工人數6%。公司預計，從裁員計劃所產生的一次性開支介乎19億至23億美元，大部分費用將在首季確認。此外，Alphabet正優化全球辦公空間，預計將於今年首季產生約5億美元與減少辦公空間相關的退出成本。Alphabet股價昨晚跌1％