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阿里京東美團跌逾2% 累港股挫297點

【明報專訊】Facebook母企Meta（美：META）上季業績報喜，刺激納指周四（2日）飈逾3%，惟多家美國科技龍頭周四收市後公布季績均見「走樣」，中資科技股未能跟隨外圍市走勢。科技龍頭「ATMXJ」當中，僅騰訊（0700）於低位見支持，昨天微升0.5%至385元；阿里巴巴（9988）、京東集團（9618）及美團（3690）齊跌逾2%，小米集團（1810）亦跌1.5%。

受累減價戰 新能源車股捱沽

隨內地電動車大打「減價戰」，新能源汽車股受沽壓。理想汽車（2015）急跌近4%，收市報101.7元；小騰汽車（9868）跌2.2%，蔚來汽車（9866）也跌1.4%。比亞迪（1211）則受累於「股神」巴菲特再度披露減持消息，股價昨天跌2.7%，收報254.8元。

港股連跌兩個交易日，三大指數同樣低收。恒指昨天最多跌近500點，其後跌幅收窄至297點或1.4%，全日收報21,660點，跌穿20天線（現為21,690點）（見圖）。大市成交連跌5日，由上日的1400.51億元，再度縮減至1299.6億元。科指跌1.3%，收報4634點；國指亦跌1.6%。總結全周，恒指單周累跌1028點或4.5%，結束連升6周之勢。

北水自春節假後連續第5日錄得淨流出，走資金額由上日的16.31億元縮減至6.04億元。騰訊是昨天遭北水淨走最多的個股，錄得7.92億元淨流出，也是連續第4日見走資；美團以6.94億元淨流出緊隨其後。南水錄得42.46億元人民幣淨賣出，結束連續17個交易日淨買入A股。

北水連續5日淨流出

下周一（6日）起內地及香港全面通關，部分本地地產股有支持。當中以恒隆地產（0101）表現最好，全日收報16.02元，升2.7%，為昨天升幅最大的藍籌股。新地（0016）升1.9%，九倉置業（1997）和恒基地產（0012）則分別升1.2%及0.3%。而昨天表現最差的藍籌，仍然是碧桂園服務（6098），收報18.92元，再跌7.3%。