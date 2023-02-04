港拆息連跌10日 與美息差16年最闊

港息低水已遠超過吸引投資者做套息交易的水平，但仍然未能帶動港元拆息上升。分析認為，銀行貸款競爭環境激烈減低銀行拆借需要，加上外資流入本港股市，但港元逐步跌近7.85，或再帶動港元流出，而且季結需求臨近，港元拆息下月將掉頭向上。

各項中長線港元拆息同見下跌趨勢，3個月拆息較周四跌6.5點子，報3.48厘，6個月和12月拆息分別跌2.6和6.6點子，報4.048厘和4.6厘。港匯昨一度低見7.8464，為去年11月11日以來低位，進一步逼近7.85弱方兌換保證水平。金管局對上一次承接港元沽盤為去年11月9日，現時港元銀行體系結餘有958.4億元。

港匯低見7.8464 逼近弱方兌換保證

一般而言，1個月美元與港元息差有50至70點子，便開始有空間做套息交易，即沽出港元買入美元套取息差，港匯跌至7.85令結餘流失，減少港元供應便會推動拆息上升。港元拆息由去年12月中的5厘水平跌至昨日貼近2.4厘。

分析：季結因素或推升港元拆息

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，目前港美拆息息差擴大出乎預期，套息交易持續。不過近期外資流入港股市場，加上貸款需求偏弱，銀行間貸款競爭激烈令貸息不能提高，亦減低銀行拆入資金的需求。不過港元開始跌近7.85，銀行體系總結餘料再降低，去年農曆新年後港元拆息亦曾下跌，至2月中開始因3月季結因素再次回升，今年或再出現類似走勢，預期下月美國議息前，港元拆息會回升至3厘水平。