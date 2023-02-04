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匯豐：儲局3月料加息0.25厘 美元續波動

標籤：經濟

【明報專訊】美聯儲日前再加息0.25厘，匯豐發表報告，認為聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明​​口徑有輕微變動，估計FOMC到3月會加息0.25厘，導致國債期貨跌價。但因美聯儲口徑與市場鴿派看法不一，預料美元於未來數月繼續波動。

需更多數據支持「加息近尾聲」

匯豐報告指出，美聯儲今次議息聲明用字略改，由之前的「未來加息步伐」，改為「未來加息程度」，暗示美聯儲判定目前息率接近適當水平，足以將通脹壓抑至2%。聯儲局主席鮑威爾日前提及委員會正討論是否再加息兩次，據此報告預料美聯儲3月時會再加息0.25厘，若5月時再加息0.25厘，便與去年12月時預測轉變不大。

不過，匯豐認為，需要更多數據，才能定奪目前加息周期是否已近尾聲。利率期貨最新反映，至2024年初利率將下降約0.1厘，債市亦根據聲明而押注未來有機會減息，故未來五年的五年期（5Y5Y）國債遠期亦應聲報跌。

匯豐指出，由於美聯儲指引與市場鴿派看法有落差，有關美國是否陷入顯著衰退等議題亦意見不一，預料美元於未來數月繼續波動，但相信上述分歧會收窄，使美元未來再度走弱。匯豐分析，目前市場預料經濟環境漸趨溫和，加上美聯儲2月份續大幅加息風險已消除，認為現時可考慮押注在股市，或其他風險資產。

料明年次季起有機會減息

惟匯豐憂慮，若美國就業增長大幅放緩，跌至每月10萬職位的指標時，或令市場擔心美國經濟會「硬着陸」。展望未來，報告預計核心個人消費支出（PCE）物價指數到今年底會放緩至3.5%，明年底再跌至2.7%，預料明年自第二季起有機會減息，全年合共減0.5厘。