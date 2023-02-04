去年零售跌0.9% 業界：通關改善微 內地客未明顯增 兩至三成商戶稱生意仍弱

明報記者 蕭嘉聰

按零售商主要類別計，去年12月超級市場貨品銷貨價值跌0.3%，不過全年計仍升1.3%；藥物及化妝品去年12月及全年分別升8.3%及2.7%；百貨公司、服裝表現仍受壓，去年12月及全年計均錄得跌幅。

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，聖誕節為行業傳統旺季，惟去年12月僅升1.1%，表現未有明顯改善，主要是經濟不明朗，令消費仍然處於疲弱狀態，加上外遊檢疫措施放寬，市民外出旅遊削弱本地零售市道表現。去年全年零售下跌0.9%，反映2022年是消費疲弱的一年。

百貨珠寶新春旺 家品生意跌

展望今年1月表現，謝邱安儀表示，農曆新年前兩周至年初四（1月8日至25日）期間，有約八成零售商表示生意錄得升幅，當中，百貨、化妝品、珠寶鐘表類別的會員指生意有約2至3成升幅，服裝及個人護理零售商亦錄得單位數升幅。謝邱安儀認為，主要原因來自限聚令放寬，市民活動增加，加強晚市銷情，加上港人回鄉過年亦帶動購物送禮需求，另天氣寒冷亦推動服裝商的生意。不過，家具、家品和超級市場等本地市場為主類別就受到市民外遊影響，相關會員透露生意於1月及農曆年期間錄得跌幅。

她續稱，對今年首季至上半年遊客帶動市况持觀望態度，惟去年初受第五波疫情影響，今年首季零售額將因低基數而反彈，整體而言要到下半年才開始復常，出現明顯改善。

政府：經濟復常有利零售業

政府發言人表示，受第五波疫情嚴重影響，全年計零售微跌0.9%。未來經濟活動復常及訪港旅客人數上升將有利零售業，勞工市場情况改善亦可提供額外支持。

大新銀行經濟研究及投資策略部指，隨着本地疫情回穩，防疫措施放寬，加上即將恢復全面通關，料持續有利本地私人消費及零售活動，外圍有迹象顯示環球緊縮貨幣政策有望上半年結束，預料零售銷售有望今年內重上疫情前每月平均400億元的規模。