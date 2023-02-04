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德勤：逾四成內地受訪者減奢侈品消費

標籤：經濟

【明報專訊】德勤發表《2023中國消費者洞察與市場展望》，調查發現部分消費者對奢侈品、娛樂玩具、煙酒等非生活必需品消費意願下降，超過四成消費者表示過去一年內減少奢侈品消費。

生活必需品消費意願強勁

調查結果顯示，有18%受訪者表示於奢侈品類別的消費減少幅度超過50%，另有25%受訪者減少消費幅度在50%以內，亦有超過三成消費者表示過去一年減少娛樂玩具和煙酒消費。不過食品飲料、個人護理、家庭日用品等生活必需品類的消費意願依然強勁，過去一年減少相關消費的消費者均不足15%，亦有超過3成的消費者表示增加了該品類消費。結果顯示有23%受訪者認為疫情影響消費者出門使用或需求減少，是消費意願下降的主要原因，另有20%受訪者認為消費觀念變化是主要原因，超過一半受訪者認為以上兩點是排名前三的重要因素。

德勤認為，今年受疫情波動以及後疫情時代所影響，中國消費市場將面臨增長挑戰，不過中國接連推出政策擴大內需，鼓勵新型消費，消費市場亦進入消費升級、模式創新階段。德勤總結今年行業的五大趨勢，包括回歸理性的消費觀念、追求悅己體驗、擁抱多元創新、關注綠色可持續發展，以及追逐技術躍升。德勤於2022年11月以線上問卷形式進行調查，受訪者年齡18至73歲，共收集2000份有效問卷，覆蓋中國一至五線共301個城市或自治州。