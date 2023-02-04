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小股東：TVB無回應 擬邀主要股東加盟

標籤：經濟

【明報專訊】力數電視廣播（0511）（TVB）七宗罪的「大台小股東大聯盟」，對TVB設下昨午5時回應質疑死線。大聯盟指過了死線仍未收到TVB就他們在1月30日向董事局發出公開信上提出7大問題的公開回應，指經全體成員一致同意，將首先聯絡並邀TVB除目前主要股東Young Lion之外的前20大股東加入大聯盟。

Silchester：會留意情况

「大聯盟」指將會在確定所有新加入大聯盟的股東名單後再安排第2次記者會，公布召開股東特別大會及其他事宜，又呼籲所有TVB的股東，如有意加入大聯盟可電郵他們。TVB回應指：「已於1月30日發出聲明並詳細載有本集團立場，重申對於不實指控及報道，本集團將保留法律追究權利」。TVB股東之一大正資本及相關人士方面，其創辦人兼投資總監陳惠仁接受本報查詢時表示：「有留意到新動態，TVB是我們的投資，目前難以回應，暫時亦不想回應」。去年有消息指大正資本及相關基金在TVB持股近5%。Silchester回覆本報查詢時，稱現時不會就TVB的事情作出評論，但是會就情況的轉變跟進。

TVB昨日收市報3.89元，跌0.77%，成交額42.49萬元。沽空比率及股數為過去三日最高，分別達16.87%及1.84萬股。現時「大聯盟」能否獲足夠票數召開股東特別大會提出動議仍是未知之素。資料顯示，TVB主要股東除非執行董事黎瑞剛及徐敬為首的Young Lion持股22.1%，基金股東Silchester及Dodge & Cox則分別持股14.92%及9.17%，為該集團第二、三大股東。