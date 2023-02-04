moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

疫情累玖紙發盈警 料中期轉蝕最多14.5億

標籤：經濟

【明報專訊】玖龍紙業（2689）發盈警，料截至2022年底中期轉蝕12.5億元（人民幣，下同）至14.5億元，截至2021年底的中期純利為27.747億元。集團指中期轉蝕是由於新冠病毒疫情對國內市場造成不利影響；俄羅斯與烏克蘭衝突導致全球高通脹及產品售價大幅下降，而原材料成本和銷量保持相對穩定，致中期毛利率大幅下降。

中免預告少賺48%至50億

至於中免（1880）則公布，受疫情影響，2022年度少賺47.95%至50.25億元，每股基本收益為2.5249元，扣除非經常性損益的淨利潤按年跌48.64%至48.97億元。去年營業總收入按年跌19.52%至544.63億元。不過集團披露，今年以來，公司門店銷售呈現明顯回升迹象，截至目前，營業收入按年、按月均實現大幅增長。

中免指2022年是疫情爆發以來對公司影響最為嚴重一年，疫情持續反覆和多點爆發導致公司重點渠道客源銳減，主力門店幾度閉店，物流運營中斷，公司業務尤其是線下業務遭受衝擊。2022年末以來，隨防疫政策持續優化和一系列「強信心、穩經濟、促發展」政策的實施，中免有序推動各地免稅門店全面復工復產。截至目前，公司旗下傳統口岸免稅店已有70餘家恢復經營。今年以來，門店銷售呈現明顯回升跡象，截至目前營業收入按年及按月均大幅增長。玖紙昨跌4.58%，收報6.87港元；中免則跌3.29%，收報229港元。