疫情累玖紙發盈警 料中期轉蝕最多14.5億

中免預告少賺48%至50億

至於中免（1880）則公布，受疫情影響，2022年度少賺47.95%至50.25億元，每股基本收益為2.5249元，扣除非經常性損益的淨利潤按年跌48.64%至48.97億元。去年營業總收入按年跌19.52%至544.63億元。不過集團披露，今年以來，公司門店銷售呈現明顯回升迹象，截至目前，營業收入按年、按月均實現大幅增長。

中免指2022年是疫情爆發以來對公司影響最為嚴重一年，疫情持續反覆和多點爆發導致公司重點渠道客源銳減，主力門店幾度閉店，物流運營中斷，公司業務尤其是線下業務遭受衝擊。2022年末以來，隨防疫政策持續優化和一系列「強信心、穩經濟、促發展」政策的實施，中免有序推動各地免稅門店全面復工復產。截至目前，公司旗下傳統口岸免稅店已有70餘家恢復經營。今年以來，門店銷售呈現明顯回升跡象，截至目前營業收入按年及按月均大幅增長。玖紙昨跌4.58%，收報6.87港元；中免則跌3.29%，收報229港元。