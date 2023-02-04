美就業勁 非農新職51.7萬超預期 1月失業率3.4% 53年新低

不過市場憂慮就業市場的強勁數據，可能促使美聯儲維持加息，美股3大指數午夜前窄幅上落。芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員在非農數據公布後，加大對美聯儲在3月繼續加息0.25厘的押注。下月加息四分之一厘的概率，由82.7%升至97.4%。在3月加息0.25厘後，到5月再加息0.25厘的概率，更由30%飈升至52.7%。交易員預計，利率將在5月上調至介乎5厘至5.25厘見頂，並在年底回落。

美匯指數昨晚曾漲1%，高見102.9。現貨金昨晚跌2%，跌至每盎司1870美元左右。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率曾逼近4.3厘，美國10年期國債孳息率升穿3.55厘。強勁的非農數據，推動國際油價午夜前升約2%。

3月及5月加息機會急增

美國上月休旅行業的就業職位增長繼續領跑，增幅達12.8萬個。此外，專業和商業服務的就業職位也增長8.2萬個，而政府職位則增長7.4萬個。部分市場人士指出，強勁的就業數據，預示美國陷入衰退的風險降低。求職網站Glassdoor首席經濟學家Daniel Zhao表示，儘管美聯儲決心令就業市場降溫，惟數據顯示就業市場出乎意料具彈性，消除市場人士對衰退的擔憂。

預示美陷衰退風險降

美聯儲主席鮑威爾在本周議息會議後的發布會表示，美國可望恢復到2%的通脹率，而又不會出現嚴重的衰退，或失業率大幅飈升。隨着工資增長放緩、通脹逐漸下降，愈來愈多經濟師認同鮑威爾的觀點。目前美國勞動力市場仍然緊俏。截至12月，美國約有1100萬個職位空缺，每名可應聘工人幾乎可配對兩個職位空缺。

值得注意的是，美國勞工部在1月的報告，發布了一些統計方法的修訂，例如部分職位被重新分類到不同行業，並調整了一些公式，以處理季節性波動的影響。當局又在家庭調查中，納入新的人口估計，這意味1月的3.4%失業率，無法與12月的數值作直接對比。

此外，蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN）上季表現遜預期（詳見B1版），不過它們股價午夜前個別發展，蘋果股價升4%，亞馬遜則跌4%，而Alphabet微跌。汽車製造商福特（Ford）（美：F）全年虧蝕20億美元，早段股價曾挫一成。

（綜合報道）

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