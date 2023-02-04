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星巴克收入升8% 內地同店銷售挫

【明報專訊】星巴克（Starbucks）（美：SBUX）公布，在截至1月1日的2023年首財季，收入按年增長8%至87.1億美元創新高，不過略低於分析師預期。星巴克指，受匯率變動影響，使其收入減少約3%。在北美本土市場，星巴克上季同店銷售額增長達10%。不過在第二大市場中國，上季受疫情影響，同店銷售額大減29%，拖累北美以外的國際市場同店銷售額下跌13%，預期為下跌3.9%。

難料內地何時全面復蘇

星巴克表示，中國12月同店銷售額下跌42%，到1月已收窄至下跌15%，反映中國市場復常後經營有所改善。不過星巴克預期，中國市場在第二財季的同店銷售額仍會繼續下滑，到下半財年才會逆轉跌勢，暫未能預測中國市場何時全面復蘇。星巴克股價早段跌逾2%。

中國政府去年底放寬防疫政策後疫情升溫，星巴克在中國市場的6090家門店，有超過1800家一度關閉。星巴克中國首席執行官王靜瑛表示，中國市場的客流量在1月開始恢復，春節期間的客流量「非常好」，不過短期經營狀况仍存在不確定因素，需保持審慎。

中國一直是星巴克增長最快的市場。該公司仍計劃在2025年底前，將中國的門店數量由目前6090家，增至9000家。星巴克上季營業利潤率為14.4%，較上一年同期的14.6%輕微下滑，原因是門店升級的大量投資，加上原材料及薪酬成本上升。

（綜合報道）

[國際金融]