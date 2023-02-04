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墨西哥外長：料Tesla快宣布當地建廠

【明報專訊】墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，預期特斯拉（Tesla）（美：TSLA）快將宣布在墨西哥的建廠計劃，但暫未能透露更多消息，包括具體公布日期，一切要交由Tesla親自公布。他表示，墨西哥政府正利用供應鏈轉移的趨勢，擴大基礎建設及可再生能源供應，政府此前一直協助Tesla尋找建廠選址，而Tesla已考察幾個地點。

新超級工廠或落戶印尼

墨西哥總統發言人Jesus Ramirez本周早前透露，Tesla考慮在墨西哥首都墨西哥城的費利佩·安赫萊斯國際機場（Felipe Angeles International Airport）附近設廠，以此作為空運出口中心。他表示，Tesla的廠房可能建於一個正在開發的工業園區，距離該個首都新機場僅3公里。Tesla一直考慮在加州和得州以外的北美地區建設新廠。消息指，Tesla行政總裁馬斯克也在研判在與得州接壤的墨西哥新萊昂州（Nuevo Leon）進行投資。

亞洲也是Tesla的投資目標。彭博社此前引述知情人士透露，Tesla將會為新的超級工廠落戶印尼，達成初步協議。特斯拉目前在全球5個地點設有超級工廠，包括美國加州、得州、內華達州（鋰電池廠）、中國上海及德國柏林。馬斯克曾表示，有意建10至12家超級工廠，在2030年前實現每年生產2000萬輛電動車的目標。

（綜合報道）

[國際金融]