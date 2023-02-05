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納指連漲5周 RSI近超買水平 分析：美下半年衰退風險增 宜先獲利

標籤：經濟

【明報專訊】美國多家科技巨擘上季盈利下跌，加上今年1月就業數據勝預期，降低今年啟動減息的可能性，美股三大指數上周五反覆向下。不過，市場近月對美國通脹放緩，同時經濟保持穩定的期望增加，納指自去年11月以來首度連升5周，今年初至上周五累升14.7%，已見超買指標。分析認為美國未來數月有通脹回升風險，而且下半年美國經濟衰退風險上升，建議可在標指達4200點以上獲利離場。

明報記者 蔡穎霖

上周五美股三大指數走弱，大型科技股受沽壓，拖累納指跌1.6%，收報12,006點，標指跌1%報4136點，道指跌0.4%報33,926點。總結全周，道指跌0.2%，標指升1.6%，而納指則升3.3%，近11個月以來再次升穿250天線。不過，納指14天相對強弱指數（RSI）於周四，升至70點以上的超買水平，上周五納指回吐後稍降至67點，而標指RSI於上周五亦在接近超買水平的66點。

總結全周道指跌 標指納指升

美股近期氣氛暢旺，CNN的恐懼與貪婪指數上周五升至76點，踏入「極端貪婪」水平，相對1個月前仍在「恐懼」水平的38點。不過大戶看淡後市，美國銀行策略師Michael Hartnett認為，目前美股已上升過度，認為未來數月美國通脹會再次上升，而雖然經濟在上半年仍保持強韌，但料下半年會陷入更深層的衰退，投資者面臨更深下跌。他預期標指在2月14日前會見首季頂部，投資者可考慮於升穿4200點後開始止賺離場。

Elliott創辦人：美股熊市未完 跌20%或未足夠

著名對冲基金經理、Elliott創辦人辛格（Paul Singer）在非公開會議中表示，美股熊市尚未結束，20%的跌幅或仍未足夠，與會者引述其發言認為，實行超過10年的激進貨幣和財政政策，不可能在1年內化解，而且目前不少估值指標，仍高於2000年互聯網泡沫時期。雖然市場風向已經轉向相信經濟可以軟着陸，令風險偏好有所增強，但對冲基金Universa Investments認為，債務膨脹是一顆「定時炸彈」，將會對市場造成堪比大蕭條的破壞。

騰訊美團阿里ADR較港收市低逾1%

恒指夜期收報21,547點，下跌0.44%，低水113點。ADR港股比例指數跌0.6%至21,533點。港股ADR普遍走低，騰訊（0700）ADR較港股收市低1.7%，折合報378.66港元；美團（3690）ADR較港股收市低1.6%，折合報170.06港元；阿里巴巴（9988）ADR較港股收市低1.7%，折合報104.31港元。