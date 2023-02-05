勞動市場仍緊張 市場對美聯儲今年底減息預期降

美10年期債息升穿3.5厘

市場亦降低減息幅度預期，至年底減息至4厘至4.5厘的機會率，較周四下降近三成，而預期只降至4.75厘至5厘的機會率則由16.9%增至27.3%。

美息維持高位預期上升拖累債價，美國2年期債息在上周五上升4.4%至4.29厘，為近5個月以來最大升幅，10年期債息則升穿3.5厘，上升3.67%報3.53厘；美匯指數上升1.2%至102.99，為3個月以來最大單日升幅。金價亦跌穿每盎司1900美元，下跌2.45%收報1865美元。

三藩市聯儲行長： 幣策仍緊縮並維持一段時間

三藩市聯儲銀行行長Mary Daly上周五表示，就業數據令人驚嘆，去年12月聯儲局發表的利率點陣圖，仍是預期政策走向的良好指標。當局貨幣政策仍是進一步緊縮，並維持一段時間。據利率點陣圖顯示，官員對今年底利率的預期中值約為5.1厘。

薩默斯：通脹下降或屬暫時性

有分析指出，上月就業數據並非如此樂觀，富國銀行報告指出，因為節日後的裁員人數少於去年，因此提振就業數據，在季節性調整下或令總體數據更為理想。

美國前財長薩默斯認為，近期大型科技公司裁員模式，可能在整個經濟層面出現，仍然認為美國經濟有突然急跌的風險。他又稱，通脹下降可能只是暫時性，若沒有繼續快速放緩，經濟軟着陸則更具挑戰性。