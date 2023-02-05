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稅務抵免擴適用車款 Tesla Model Y在美加價

標籤：經濟

【明報專訊】 特斯拉（Tesla，美：TSLA）近月在全球多個市場下調電動車價格以提振銷量，其中在月初將Model Y長續航版本售價，由6.6萬美元降至5.5萬美元以下，以符合美國今年初生效的電動車稅務抵免售價上限要求。不過，美國財政部上周五修改車款規定，使Model Y可適用SUV較高的售價上限，特斯拉即在昨日將長續航版Model Y售價，上調1000美元至5.499萬美元。放寬上限後，買家有更多空間加購部件，仍能符合稅務寬免要求。

上月中Model Y曾減價近兩成

美國《通脹削減法案》在1月1日起，對電動車買家提供的7500美元稅務抵免，房車等小型汽車享用稅務優惠的車價上限為5.5萬美元，特斯拉上月中將Model Y售價急減近兩成至5.299萬美元，以符合要求，及後微升至5.349萬美元。上周五當局擴大SUV適用標準，將Model Y等特徵類近的跨界車納入範圍，稅務抵免的售價上限即提升至8萬美元。特斯拉昨日同時將高性能版本售價，亦提升1000美元至5.799萬美元。

高性能版本售價升至5.799萬美元

上月特斯拉下調各款車款售價，Model 3僅下調6%，減幅低於定位相近的Model Y，帶動Model 3存貨在減價後增加，Model Y加價後有助提升兩者的價格定位分別。此外，特斯拉行政總裁馬斯克上月亦提到，首輪減價後帶動當月訂單達產量兩倍，強勁需求促使他們小幅提高Model Y售價。