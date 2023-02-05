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法拉帝傳尋求港批准在米蘭上市

標籤：經濟

【明報專訊】彭博社引述消息人士表示，在港上市的意大利豪華游艇生產商法拉帝（9638），正在向本港監管機構申請同時在意大利米蘭交易所上市，目前考慮發行3億歐元（約25.46億港元）新股，以確保在當地有足夠流動性，惟發行規模則沒有最終決定。公司預期未來數周監管機構將會作出決定，最快在今年第二季在當地掛牌，一旦成功將會成為首家在香港和米蘭雙重上市的公司。

或成首家香港米蘭雙重上市公司

法拉帝於2012年被中國內地國企濰柴集團收購，去年3月在港交所上市，當時淨集資17.71億元，目前濰柴持股63.75%，上周五收報21.5元，較招股價低6%，該股在港成交量不多，上周五成交額錄6.76萬元。消息人士指出，法拉帝管理層自去年年底，一直非正式評估對米蘭股票發行需求。

國企濰柴持股63.75%

報道提到，高盛、摩根大通和意大利裕信銀行（UniCredit）將擔任聯席全球協調人，法拉帝、高盛、摩根大通和裕信的發言人均向彭博社表示不予置評。濰柴屬下的山東重工、香港證監會和香港交易所，在辦公時間外未能聯繫置評。

另一家意大利企業普拉達（1913）於2012年在港上市，該公司同時在德國法蘭克福交易所掛牌，去年8月亦曾傳出有意在米蘭進行第二上市，以增進投資者基礎多元性並集資10億美元（約78億港元）；不過，集團當時未對最終上市時間和規模作出決定。