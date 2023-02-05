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美FTC或對亞馬遜提反壟斷訴訟

標籤：經濟

【明報專訊】《華爾街日報》昨引述消息報道，美國聯邦貿易委員會（FTC）正研究向電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）提出反壟斷訴訟，惟目前仍未確定起訴的時間及所針對的業務，亦有機會不提出訴訟。亞馬遜及美國聯邦貿易委員會均拒絕置評。受累於季績表現遜預期，亞馬遜上周五挫8.4%，為2022年4月以來最差單日表現。

目前未確定起訴時間

報道指出，美國聯邦貿易委員會早於特朗普執政期間，已經一直着手調查亞馬遜的經營手法，包括是否於平台上給予自家品牌產品更多支持，使外部賣家受到不公平對待；另有消息人士指出，委員會也在調查亞馬遜Prime訂閱服務的捆綁策略。《華爾街日報》曾報道，亞馬遜利用平台數據，協助自家品牌開發產品進行競爭，並以市場主導地位逼合作伙伴接受一些條款，否則零售平台等重要服務會採取懲罰性行動。

報道表示，亞馬遜的高層還未與每名委員會成員進行單獨會晤，以解釋相關指控。去年12月，亞馬遜與歐盟就3項反壟斷調查達成和解，順利解決歐盟對其使用買家數據的擔憂，從而避免高達其全球營收10%的天價罰款。

事實上，美國司法部及美國聯邦貿易委員會，已對多家科網巨頭進行調查，包括先後兩次起訴Alphabet（美：GOOG）旗下的Google，涉及其搜尋業務及廣告技術。此外，該委員會亦以訴訟方式，阻止Meta（美：META）收購VR公司Within，惟此案日前以敗訴告終。